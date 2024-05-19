В центре Минска продают квартиру «с парижским шиком»1
- 19.05.2024, 16:45
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Как выглядит и сколько стоит.
В базе Realt появилась нестандартная квартира с мансардой в центре города. В этой евродвушке хороший ремонт, а капремонт в доме 1938 года постройки сделали в прошлом году. В объявлении этото вариант называют «квартирой с парижским шиком».
Это дом 1938 года постройки. В 2003 году его реконструировали, а в 2023 сделали капремонт. Адрес — Захарова, 29. Рядом — парк Горького и площадь Победы. Спокойным шагом прогулка займет 5−10 минут.
Квартира находится на пятом этаже, она мансардная. Из окна открывается вид на зеленый двор.
Общая площадь — 76 квадратов, жилых из них 54. Это евродвушка с общей гостиной и кухней и отдельной спальней. У входа организован удобный шкаф для хранения — в нем есть место и для верхней одежды, и для бытовых вещей вроде сушилки для белья или пылесоса.
В гостиной, совмещенной с кухней, стоит большой обеденный стол и диван. Есть телевизор и большой шкаф. А под скошенной мансардной крышей организовано рабочее место.
В кухне из техники есть посудомойка, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка и холодильник.
В кухне-гостиной три больших окна с деревянными стеклопакетами и подоконниками. Есть дополнительные окна и в скошенном потолке. А еще небольшое окошко между комнатами.
Спальня выглядит атмосферной из-за того же мансардного потолка с окошком. Здесь стоит двуспальная кровать.
Санузел совмещенный. Есть и душевая, и ванна — она оформлена необычными деревянными рейками. Стиральная машина спрятана за шторой, рядом есть полки для хранения вещей. Еще в санузле есть окно.
Стоит квартира 185 тысяч долларов. Метр выходит 2 431 доллар.