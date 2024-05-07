ВСУ имеют успехи на Лиманском направлении 7.05.2024, 22:54

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Украинским воинам удалось улучшить тактическое положение.

Украинские военные на Лиманском направлении имеют определенные успехи в районе Серебрянского лесничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назара Волошина в эфире «Общественного радио».

«Могу подтвердить частично, что на Лиманском направлении мы имеем определенные успехи сил обороны в районе Серебрянского лесничества, несколько удалось улучшить тактическое положение», - сказал Волошин.

Он также рассказал о текущей ситуации в районе Часового Яра. По его словам, там за последние дни у врага не было никаких территориальных достижений.

«Вражеской армии в городе нет. Противник все же прилагает усилия и продолжает уничтожать Часов Яр и окрестные населенные пункты авиацией и артиллерией», - добавил спикер.