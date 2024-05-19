За белорусами на электросамокатах будут следить сами самокаты 3 19.05.2024, 18:57

Для этого в них встроили систему искусственного интеллекта.

В Минске за лихачами на двухколесном транспорте будут следить сами электросамокаты. Для этого в них встроили систему искусственного интеллекта. Она будет также фиксировать поездки вдвоем, сообщает «МИР 24».

Парные поездки на электросамокате в стране строго запрещены. Нарушителям грозят штрафы до 120 рублей. И если раньше поймать лихачей было непросто, то теперь за соблюдением правил будет следить система «Антитандем». Она встроена в двухколесный транспорт.

«Если система распознает, что на самокате едут двое, она начнет замедляться для того, чтобы уменьшить скорость до приемлемой. Придет сообщение, чтобы они не ехали вдвоем. Если будут такие случаи несколько раз появляться на одном пользователе, то аккаунт будет блокироваться на какое-то время», – говорит заместитель директора компании кикшеринга Александр Каледа.

В Минске под наблюдением около пяти тысяч электросамокатов. Система точна. Погрешность в работе – менее 2%. Всего «Антитандем» анализирует 50 параметров.

«Здесь набор параметров стандартный. То есть, понятно, что мы ничего не могли придумать. Это скорость, ускорение разное, положение самоката. По большому счету, все это воздействие на органы управления. То есть де факто мы используем всю доступную информацию, которая у нас есть о самокате. На основе ее обучен модуль», – рассказал соучредитель и директор департамента информационных технологий кикшеринговой компании Егор Баяндин.

Владельцы кикшеринговой компании будут сотрудничать с ГАИ. Есть у них и своя система штрафов. Кстати, в прошлом году зафиксировано 19 ДТП с участием электросамокатов.