Нацгвардия Украины показала, как выбивает россиян из Харьковской области
- 19.05.2024, 18:06
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Видео.
В Харьковской области Украины российские оккупанты пытаются скрываться от разведывательных и ударных БПЛА используя лесополосы или другие зеленые насаждения. Но украинские бойцы выбивают врага и из них.
Видео одного такого боя опубликовала Нацгвардия Украины в Telegram.
«Спецназназовцы 2 отряда ЦСН «Омега» внимательно отслеживают передвижение россиян и точно отрабатывают с FPV-дронов», - говорится в сообщении.