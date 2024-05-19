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Нацгвардия Украины показала, как выбивает россиян из Харьковской области

  • 19.05.2024, 18:06
  • 2,420
Нацгвардия Украины показала, как выбивает россиян из Харьковской области

Видео.

В Харьковской области Украины российские оккупанты пытаются скрываться от разведывательных и ударных БПЛА используя лесополосы или другие зеленые насаждения. Но украинские бойцы выбивают врага и из них.

Видео одного такого боя опубликовала Нацгвардия Украины в Telegram.

«Спецназназовцы 2 отряда ЦСН «Омега» внимательно отслеживают передвижение россиян и точно отрабатывают с FPV-дронов», - говорится в сообщении.

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