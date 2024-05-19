«Вчера одну такую кофточку Шарику в будку подстелила, пойду, пожалуй, заберу» 3 19.05.2024, 18:15

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Одежда от белорусского бренда вызвала бурную дискуссию в соцсетях.

Минчанка отправилась на модный шопинг в один из столичных торговых центов и показала новую одежду от белорусских дизайнеров, которая удивила пользователей соцсети. Мнения комментаторов на модные тенденции разделились, пишет telegraf.news.

Дизайнер и стилист из Минска сняла короткий обзор на трендовую одежду от белорусских дизайнеров в ТЦ Galleria Minsk и вызвала целый шквал комментариев от пользователей TikTok. Разноцветные свитеры с «трендовыми дырками» пришлись по душе не всем белорусам и вызвали целый спектр эмоций: от откровенного непонимания и насмешек до восторга и желания срочно купить.

«Вчера одну такую кофточку Шарику в будку подстелила, пойду, пожалуй, заберу и сама носить буду», — пошутил кто-то под видео.

«О, у меня супруг таком свитере приходит с работы, он сварщик, скажу ему что он модник», — посмеялась ещё одна пользовательница.

«Есть подозрение, что будешь идти по улице, начнут денюжку давать, как неимущему», — написал ещё один пользователь.

Многие комментаторы заявили, что подобные «модные вещи» имеются в избытке в их «сараях» и на «чердаках», а кто-то «раскаялся», что когда-то выбросил «трендовый свитер». Кто-то даже пришёл в недоумение от новых веяний моды.

«Простите, но мне стыдно за наших горе-дизайнеров. Видать, не досыпают и не доедают, раз такое предлагают. Я в шоке. Живу в Минске». высказала своё мнение в комментариях одна белоруска, на что автор видеоролика не согласилась:

«А я в восторге, мы просто разные люди».

«Умоляю, пожалуйста, отмените моду на рванину!!!», — призвал ещё один комментатор.

Тем не менее нашлись и те, кто поддержал автора видеоролика и выразил желание носить такие вещи.

«А мне очень нравится, жалко, у нас такие не продаются», — написала одна из пользовательниц.

«С удовольствием носила бы, но больших размеров нет у нас», — ещё один комментарий под видео.

«Это мода молодых. Означает протест всего обычного. С возрастом проходит. Если носят взрослые, то они еще дети», — вынесла своё заключение одна из подписчиц автора.