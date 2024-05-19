Как быстро и без лишних усилий очистить мангал от нагара 19.05.2024, 19:20

Вы без проблем справитесь с задачей.

После приготовления вкусных крылышек на решетке или шашлыка на шампурах важно тщательно вымыть от нагара, который может накапливаться, гриль или мангал. Он не только портит внешний вид, но также может менять вкус еды.

Чтобы очистить мангал совсем не обязательно использовать дорогостоящие химические средства, ведь помочь могут имеющиеся в каждом доме средства. Речь идет об уксусе и соде, передает портал «Ukr.Media».

Как очистить мангал от нагара

Так, для удаления нагара из гриля или мангала существует простой, но действенный способ, подходящий для всех типов поверхностей, в том числе и для стали или антипригарного покрытия. Главное правило при этом – избегать использования жестких щеток, которые могут повредить поверхность.

Наиболее эффективным и безопасным методом является использование смеси уксуса и соды. Начать следует со смешивания соды и уксуса в равных пропорциях. Полученный раствор следует вылить в пульверизатор и распылить на загрязненные участки гриля или мангала, оставить на несколько часов. После этого останется только аккуратно протереть обработанные места мягкой стороной губки и тщательно смыть остатки смеси чистой водой.

Этот способ не только поможет эффективно удалить большое количество нагара без применения агрессивных химических средств, но и сделает ваш гриль или мангал более чистым, что в свою очередь повысит качество и вкус приготовленных на нем блюд.