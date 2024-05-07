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Белоруска Александра Саснович вышла в основную сетку турнира в Риме

  • 7.05.2024, 21:55
Белоруска Александра Саснович вышла в основную сетку турнира в Риме
Александра Саснович

В итальянской столице сыграют сразу три белорусских теннисистки.

Александра Саснович, занимающая 113-е место в мировом рейтинге, удачно прошла квалификацию турнира WTA 1000 в Риме. В основную сетку в одиночном разряде она попала после победы над Александрой Крунич (№508) из Сербии.

У белоруски не все ладилось с подачей, она совершила пять двойных ошибок за игру. Первый сет был упорным – 7:5. Во втором инициатива полностью перешла к Саснович – 6:2.

В первом же матче квалификации Александра без проблем переиграла Алисию Паркс (№137) из США – 6:1, 6:1.

Свое европейское турне продолжают и Арина Соболенко (№2) с Викторией Азаренко (№24). Из Мадрида они отправились в Рим. Они начнут турнир со второго круга благодаря своему высокому рейтингу.

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