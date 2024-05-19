«Мигранты залезают в рефрижератор, чтобы пересечь границу» 19.05.2024, 15:22

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Как хрупкая белорусская девушка управляет 20-тонной Scania.

Белоруске Анастасии всего 22 года. Имея диплом медицинской сестры, девушка тем не менее вместе с мужем колесит по Европе на большегрузе.

— Мы часто шутили: если все будет плохо — пойдем в дальнобой. Все-все вокруг плохим не сделалось, но дальнобойщиками мы оказались оба! — смеется собеседница av.by, вспоминая, как пришла в голову идея стать водителем фуры.

Впрочем, семья признается, что мечтает вернуться жить и работать в Беларусь — уж больно часто девушку одолевает тоска по родственникам. А пока ребята узнают европейские страны, набираются опыта, зарабатывают себе на жизнь, попадают в смешные и не очень истории.

— В 2021 году мы решили поехать в Польшу с моим молодым человеком (а теперь уже мужем), чтобы заработать на свадьбу. Там я трудилась на складах и заводах, была курьером, няней, мастером маникюра в салоне... Труда я никогда не боялась и считаю, что постыдной работы вообще не существует, — вспоминает Анастасия, как впервые уехала из родной страны. — После свадьбы к нам обоим пришло осознание, что жить мы желаем все-таки в Беларуси. Но домой хотелось вернуться с каким-то запасом денег, поэтому я предложила авантюру... в виде работы дальнобойщиками!

Такой выбор неслучаен. В семье у Насти и папа, и дядя были дальнобойщиками, поэтому о профессии водителя фуры девушка знала не понаслышке.

— В детстве мой дядя брал меня в рейсы по Беларуси. И мне безумно нравилась дорога! Я приходила в восторг от того, что я такая маленькая и еду во-о-от в такой огромной машине! Словом, кочевой образ жизни меня привлекал всегда, — смеется дальнобойщица.

Вскоре Анастасия получила права нужной категории и сообщила об этом своим родным.

— Родители отнеслись спокойно, они всегда уважали мой выбор. Конечно, переживают. Особенно бабушка, которая подписалась на все мои социальные сети, чтобы смотреть, как мы живем в дороге. Знакомые говорили: мы либо разведемся, либо станем самой крепкой семьей. Конечно, склоняемся ко второму варианту — и делаем для этого все!

В первую трехмесячную каденцию Настя поехала в качестве стажера.

— Работал муж и катал меня, а я смотрела и привыкала. На вторую каденцию мы ехали уже как семейный экипаж и как два полноценных водителя. Однако за день до рейса нам сказали, что в парном экипаже не нуждаются. Это было словно предательство, ведь ранее не возникало даже мысли о том, что придется снова ездить сбоку. Но делать нечего: отправились в очередную каденцию одиночным экипажем. Трудился только Миша, и зарплата была одна.

Сейчас у Анастасии первая каденция в качестве полноценного водителя. И хоть опыта у девушки не так много, историй — и грустных, и смешных — уже хватает.

— В Бельгии произошла у мужа авария: при перестроении в правую полосу он не увидел машину… Едем и понимаем, что что-то не пускает. Когда заметили «Мерседес» — стало еще страшнее. Думали, попали на большую сумму денег. Но по прибытии полиции мы оформили европротокол, и нас отпустили. Даже никакого штрафа не дали!

Еще как-то мы ехали по Бельгии в крайней правой полосе. Была ночь, шел ливень. Движемся — и вдруг видим, что прямо на нашей полосе стоит человек! Даже подумать страшно, что было бы, если бы Миша не ушел в левую полосу и она не оказалась пустой…

— Во Франции на паркинге как-то в нашу машину постучала женщина легкого поведения. Первым выглянул муж, она тут же начала показывать жестами свои услуги и назвала прайс. Когда уже показалась я, она убежала! Поведение водителей-бельгийцев тоже оставляет желать лучшего: постоянно подрезают и показывают средний палец.

— Не люблю Германию: вечные пробки, ремонт и аварии. Нравятся дороги во Франции — там чувствую себя максимально спокойно. Чего нельзя сказать о паркингах: много мигрантов, которые могут вскрыть прицеп и украсть содержимое, слить топливо. Но что страшнее всего — залезть в кабину и утащить ценные вещи. Слышали море историй, когда в кабину запускали газ, водитель засыпал, а они как у себя дома хозяйничали, забирая деньги, телефоны, ноутбуки и прочее. Случается и такое, что мигранты залезают в прицепы с целью пересечь границу, но холодильники включены на −20 °C, и люди быстро начинают громко стучать и просить их выпустить, замерзая.

— На каких машинах вам уже доводилось ездить?

— В первой фирме мы ездили на DAF. Нравилось, что в кабине много полочек и они все удобны для расположения вещей. Там просторный спальник, и это имеет большое значение, так как мы с мужем спим вдвоем на нижнем ярусе, а верхний служит своеобразным складом.

— Сейчас мы управляем Scania 460R. Она у нас совсем новенькая! Когда мы садились в нее, пробег составлял 37 000 км — очень мало для большегруза! Столик выезжает с пассажирской стороны, что весьма удобно, когда один за рулем, другой — готовит. Места в кабине много, спальник выдвигается — и становится еще шире, чем в DAF. Это ценно, ведь машина — наш дом на колесах, хочется создать максимальный комфорт и уют.

— Сколько длится рейс? И по каким маршрутам ездите чаще всего?

— Стараемся ездить на три месяца, а дома бываем две-три недели. Маршрут у нас всегда одинаковый: Польша — Франция — Испания. С одной стороны, это хорошо: ты знаешь трассы и понимаешь, что тебя ждет на дороге. Но с другой стороны — хочется посмотреть новые страны, побывать в новых местах.

— Как девушке удается ухаживать за собой в дороге?

— Всегда хочется оставаться красивой и ухоженной, независимо от обстоятельств. Души есть на паркингах. Во Франции — бесплатные, в других странах — платные. Периодически в душе — только холодная вода, но это меня совсем не пугает. Не так приятно мыться, конечно, как под теплой водичкой, но вариантов нет. Когда вообще не предусмотрен душ, в ход идут тазики, влажные салфетки и умывальники в туалете, чтобы помыть голову. Стиральные машинки также размещены на многих паркингах. Все нижнее белье и небольшие вещи мы стираем вручную, а штаны и кофты — либо на базе в бесплатной стиральной машине, либо же на паркингах в платной.

— Я по максимуму стараюсь двигаться, будь то шаги, прыжки на скакалке или тренировка по видео из интернета. Все-таки данная профессия подразумевает сидячий образ жизни, а я не могу усидеть на месте, мне нужно движение. По паркингам особо не погуляешь, потому что это может быть опасно. Тренируюсь всегда около машины или даже в самом прицепе, если он без груза.

— Многие идут в дальнобой ради заработка. Как сейчас дела с доходом?

— Зарплата водителя в Польше — €75-90 в сутки. Но здесь есть свои нюансы: кому-то не оплачивается время, проведенное на базе, у кого-то сумма зависит от экологичного вождения, кто-то берет постоянно стажеров, чтобы заработная плата была выше... Бывает, что у нас длинная пауза в Польше. Тогда мы отправляемся в гости к друзьям в Варшаву, во время таких поездок денег может уйти больше, чем планировалось. Хотя обычно мы тратим €600-700 в месяц на двоих. Это питание, шопинг, туалеты и души, а также какие-то прогулки и экскурсии, на которых хочется выпить кофе для атмосферы.

— Что для вас самое сложное в этой профессии?

— Вот как раз недавно поймала себя на мысли: самое сложное — когда дома в Беларуси что-то случается, а ты далеко... Безумно хочется помочь и быть рядом. Деньги и разговоры по телефону не всегда действуют. Трудно, конечно, но я езжу с мужем, а это в разы легче. Он всегда поможет, подскажет, поддержит — точно так же, как и я его. Вот поэтому женщины, которые ездят одни, для меня — настоящие героини!

— Не думали оставить эту работу?

— Когда-то мой отец сказал: «Дальнобой — это не профессия, а стиль жизни». Честно говоря, уже на начальном этапе я понимаю, что дело меня затягивает. Но я мыслю рационально и осознаю: в нашей семье обязательно должно быть пополнение. Поэтому думаем о том, как жить дальше без дороги и огромной машины. Есть какие-то идеи и планы. Хотя когда нам будет по 50 лет, думаю, еще разок окунемся в эту профессию. Очень хочется увидеть другие страны!