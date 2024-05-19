Украинский дрон мастерски снес башню российскому танку 2 19.05.2024, 15:12

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Зрелищные кадры.

Украинские воины с помощью дрона разобрали на молекулы российский танк. БПЛА залетел под «мангал» российской брони, в результате чего ему оторвало башню.

Эпичное уничтожение танка вместе с экипажем воинами 4-й ОМБр было запечатлено на видео. Его опубликовали журналисты Андрей Цаплиенко и Юрий Бутусов.

«Дрон 47-й бригады залетает прямо под «мангал» российскому танку, и башня бронированного монстра отправляется в полет», – написал Цаплиенко.

Бутусов опубликовал более полное видео феерического поражения. Он добавил, что сожженный Т-80 превратился в передвижной крематорий для российского экипажа.

«Полное видео эпизода, где украинский дрон превращает вражеский танк Т-80 с экипажем в крематорий на гусеницах. Мгновенная детонация – и башня уже валяется рядом, а останки танка выгорают изнутри. Работа аэробомберов роты ударных БПЛА Strike Drones Company», – отметил он.

По данным Бутусова, видео было снято в районе населенного пункта Соловьево Донецкой области.