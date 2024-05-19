Тень Сараево Сергей Романов, planeta.press

19.05.2024, 15:29

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Покушение на Фицо устроила Россия?

Россия нагадит даже вполне лояльным политикам. Фицо буквально находится между жизнью и смертью. И не имеет значения, сколько меда словацкий премьер вылил на путинские уши. Киллер-литератор Цинтула, между прочим, путинский ровесник.

Своим поступком он вручил целую колоду карт кремлевской пропаганде. Вот оно – орудие Запада в борьбе против «независимых» лидеров Евросоюза. А Фицо, будь он жив или мертв, обеспечен ореол мученика и борца за «суверенитет» и просто дружбу с Китаем и подвассальной Поднебесной Россией.

Классическая спецоперация (здесь данное слово уместно без кавычек) под чужим флагом. На убийство Фицо отрядили словацкого легендированного «либерала». Писатель с противоречащей его роду деятельности фамилией Цинтула уже успел пожаловаться на авторитаризм и пророссийский крен словацкого правительства.

Если бы не одно «но». Цинтула состоит в организации, которая находится в тесном контакте с российскими структурами, самая медийная из которых «Ночные волки». Это те самые путинские байкеры под предводительством «Хирурга» Залдостанова.

Такой себе носитель либеральных ценностей. Пусть у «Ночных волков» и находят косметички, но на публику гоп-компания Залдостанова это державники, охранители скреп и патриоты.

С помощью европейских фриков, маргиналов, альтернативно одаренных европейских политиков Россия регулярно пытается разжечь пламя в Старом Свете. Инструментарий состоит в создании кризисов: тут вам и мигранты, и войны, и кибератаки. А теперь еще и попытки устранения лидеров государств. Тень Сараево 110 летней давности нависла над континентом.

Только с поправкой на время «спецоперации» в Украине. Все штатные и не очень пропагандоны и пропагандессы уже заговорили о «причастности киевского режима». Так обыденно, как истерики в эфирах у Соловьева.

Но это мы наследили. Теперь в Словакии. Считайте, дали объявление в одной из местных газет.

И это особенность российских спецслужб. Они не умеют работать филигранно и вообще не любят соблюдать правила шпионского хорошего тона. Действуют по принципу слона в посудной лавке. Чтоб громко, заметно и с треском. Да, оглушительные провалы – это тоже о российских неочекистах. Но им важнее послать громогласный сигнал, а не пытаться публично умыть руки. Так, косметически закамуфлировать стыд и срам после проделанной работы. Вспомните, как трагикомичные Боширов и Петров наследили в британском Солсбери, а затем рассуждали на тему длины местного шпиля в совместной кровати.

Что касается Фицо: Да, ты много говоришь о «дружбе» с Россией. Но не засиделся ли главный (должность президента в этой стране сугубо церемониальна, при всем уважении к пани Чапутовой) словацкий политик на двух геополитических стульях? Определиться бы. Не простим никакой фронды.

Объединенная Европа тоже является адресатом кровавого послания от россиян. Месседж простой и понятный. Мы вас достанем, где бы вы ни находились. И в аэропорту, и в сортире замочим, и на заседании правительства, будь оно хоть выездное, хоть домашнее. России своих не жалко, не говоря уже о лоялистах из враждебного НАТО.

Сергей Романов, planeta.press