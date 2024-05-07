Украинские бойцы показали видео обороны Часового Яра от атак россиян 7.05.2024, 21:44

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Спецназовцы уже больше месяца стоят на защите города.

Специальное подразделение Главного управления разведки Kraken рассказало о том, как происходит оборона города Часов Яр в условиях постоянных штурмов россиян.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал спецподразделения Кракена.

Как рассказали спецназовцы, они уже больше месяца стоят на защите города Часов Яр, который стал одним из символов отваги и стойкости украинской армии.

«Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных», - говорится в сообщении.

По их словам, враг пытается продвигаться по разным направлениям, однако благодаря слаженной работе подразделения ни одного оккупанта в городе пока нет.