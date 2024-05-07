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«Вечером рыбный ресторан наполняется пенсионерами, которые пьют вино и едят креветки»

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  • 7.05.2024, 11:51
«Вечером рыбный ресторан наполняется пенсионерами, которые пьют вино и едят креветки»

Минчанка сравнила жизнь на пенсии в Беларуси и Польше.

Читательница сайта Charter97.org Анастасия из Минска рассказала историю своей подруги, которая наглядно демонстрирует различия жизни на пенсии в Беларуси и Польше:

— Она жительница столицы, уже давно на пенсии. Жила в центре Минска, но разве что на самом деле не жила, а выживала. Пенсия у нее такая же, как у всех белорусских пенсионеров, может, рублей на 40 больше, так как у нее было аж 43 года стажа. Одним словом, чуть больше 700 рублей. После оплаты за коммунальные услуги, интернет, телефон и лекарства на следующий месяц оставалось 500 рублей.

Мария все время мне говорила, что старается сидеть дома, потому что когда выйдет, то обязательно что-то купит, а потом думает, как дотянуть до следующей пенсии.

Несколько месяцев назад решила она продать свою квартиру и купить себе подальше от центра. А на разницу достойно доживать старость. Отдохнуть где-нибудь на курорте, не экономить на еде. Как задумала, так и сделала.

И вот моя приятельница, уже «зажиточная» пенсионерка, рассуждает: «Знаешь, Люся, вот иду я по улице и думаю: вот захочется мне клубники, возьму и куплю. Захочется мне голубики, возьму и куплю. Этой мыслью себя и тешу. Но за эти годы моей мизерной пенсии я разучилась хотеть. Научилась жить с минимальным набором продуктов».

А я поделилась с ней своим наблюдением из кафе в Польше: вечером рыбный ресторан наполняется пенсионерами, которые, смакуя, пьют вино и едят креветки. И так мне больно стало на душе, что мои родители-пенсионеры, кроме как огорода и заготовки консервов, не могут себе позволить другого времяпрепровождения вроде простой поездки в ресторан. Они и не мыслят этими категориями, так как они «разучились хотеть».

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