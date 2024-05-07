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В Беларусь смещаются теплые воздушные массы с Балтийского моря

  • 7.05.2024, 13:59
  • 3,348
В Беларусь смещаются теплые воздушные массы с Балтийского моря

Это скажется на погоде.

8 мая погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ночью малооблачно, днем переменная облачность, сообщает pogoda.by.

Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный ночью слабый до умеренного, днем порывистый, в отдельных районах по востоку страны сильный порывистый. Ночью на большей части территории республики ожидаются заморозки 0..-3°С, местами минимальная температура воздуха +1..+3°С; максимальная днем от +8°С по северу до +18°С по юго-западу страны. Атмосферное давление будет расти.

9 мая погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в арктической воздушной массе, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность.

Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гродненской и Минской областях пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Ночью на большей части территории республики ожидаются заморозки 0..-5°С, местами, а по юго-западу во многих районах минимальная температура воздуха +1..+5°С; температура воздуха максимальная днем +8..+15°С, по юго-западу страны до +17°С.

10 мая страна в основном окажется под влиянием фронтальных разделов и теплых воздушных масс, смещающихся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Днем местами возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по западу до +9°С, в восточных районах страны местами ожидаются заморозки 0..-1°С, максимальная днем +11..+18°С, по югу страны до +20°С.

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