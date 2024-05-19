В России напряглись из-за новой тактики Украины 19.05.2024, 17:42

Z-военкор Коц бьет тревогу.

Россияне всерьез встревожены массированными налетами украинских ударных беспилотников на территорию РФ, пишет «Диалог». Один из самых известных российских Z-военкоров Александр Коц в своем Telegram-канале прокомментировал ночные удары Украины по НПЗ в Славянске-на-Кубани.

По его словам, украинские военные смогли накопить критическую массу ударных беспилотников и начали запускать их десятками. Более того, российская ПВО не справляется с задачей сбить все БПЛА, поэтому часть беспилотников прорывается и наносит критический урон атакуемым объектам.

Он призывает срочно накрывать каркасными конструкциями часть заводов, поскольку защититься от налетов ВСУ другими способами россияне не могут. По его мнению, защита обойдется Москве дешевле, чем ремонт тяжелых повреждений. Он также призывает срочно переходить к украинской тактике создания мобильных групп, которые будут охотиться за беспилотниками.