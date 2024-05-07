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Акции Shell подняли британский индекс FTSE 100 до исторического рекорда

  • 7.05.2024, 22:09
Акции Shell подняли британский индекс FTSE 100 до исторического рекорда

Этому способствовало заявление нефтяной компании о планах продать некоторые активы в Малайзии.

Британский фондовый индекс FTSE 100 обновил рекорд во вторник, 7 мая. Этому способствовало заявление нефтяной компании Shell о планах продать некоторые активы в Малайзии, сообщило агентство Reuters.

Индекс «голубых фишек» FTSE 100 преодолел отметку 8300 пунктов и достиг рекордного уровня 8311,02 пункта.

Бумаги Shell подорожали на 1,5% после сообщения Reuters о том, что нефтегазовая корпорация ведет переговоры о продаже бизнеса автозаправочных станций в Малайзии Saudi Aramco. Накануне Shell объявила о намерении избавиться от ряда активов в ЮАР.

Согласно последнему отчету о стратегии энергетического перехода, опубликованному в марте, Shell планирует отказаться от 1000 автозаправочных станций в 2024-2025 годах, поскольку энергетический гигант переориентируется на зарядные устройства для рынка электромобилей.

«Инвесторы явно одобряют такую реструктуризацию Shell, направленную на то, чтобы сосредоточиться на секторах, которые в будущем обеспечат стабильную и устойчивую выручку», — сказала Сюзанна Стритер, руководитель отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown.

Рост потребительских расходов в Великобритании замедлился в апреле, показало исследование. В центре внимания инвесторов сейчас находится заседание Банка Англии, намеченное на четверг, 9 мая.

«Мы ожидаем, что центробанк снова не будет менять ставку, но данные розничных продаж показывают, что спрос может ослабнуть, поскольку высокая стоимость заимствований уже ощущается (в экономике)», — сказала Стритер.

В этом году инвесторы оценивают два понижения ставок Банком Англии, первое, вероятно, в августе. Эти ожидания подтолкнули доходность двухлетних и 10-летних британских государственных облигаций до самого низкого уровня за три недели.

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