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«Весеннее обострение не щадит Лукашенко»

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  • 6.05.2024, 10:41
  • 6,242
«Весеннее обострение не щадит Лукашенко»

Что стоит за странными заявлениями диктатора.

Лукашенко атаковали ночные кошмары, а не литовские дроны, уверен российский журналист Сергей Асланян, комментируя в программе на YouTube-канале «Ходорковский Live» заявления белорусского режима о «сорванной атаке БПЛА на Минск»:

— Лукашенко атаковали ночные кошмары, а не литовские дроны. Примечательно, что Литва о нападении узнала из белорусских газет. Понимая, что весеннее обострение не щадит пожилых, подтвердив и эту сторону банальности зла, МИД Литвы вызвал белорусского посла и вручил ему ноту.

Война оказалась настолько скоротечной, что ее получилось проспать.

Напомним, белорусские спецслужбы якобы «предотвратили удары беспилотников с территории Литвы по объектам в Минске». Об этом заявил глава КГБ Иван Тертель 25 апреля на «всебелорусском народном собрании». Представитель стратегических коммуникаций литовской армии Гинтаутас Чунис назвал это заявление дезинформацией

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