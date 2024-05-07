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Организатор нелегальной миграции через Беларусь финансировал террористов

  • 7.05.2024, 15:02
  • 3,058
Организатор нелегальной миграции через Беларусь финансировал террористов

В частности — «Хезболлу» и «Палестинский Джихад».

В Германии местная полиция и пограничная охрана Польши задержали 33-летнего сирийца. Польские пограничники называют его основателем международной группировки, занимающейся организацией нелегальной миграции через Беларусь и Польшу в страны Западной Европы.

Вырученные деньги мужчина переводил террористическим организациям. «Вместе с другими людьми он перевел не менее 30 миллионов долларов США в криптовалюте из полученных таким образом средств террористическим организациям — вооруженному крылу «Хезболлы» и «Палестинскому Джихаду», — утверждают пограничники.

Сообщается, что сирийца задержали во время операции, которая координировалась Европолом и проводилась сразу в восьми странах. Организаторов нелегальной миграции задержали на территории Польши, Германии, Нидерландов, Литвы, Латвии, Эстонии и Швеции. В Польше были задержаны пять человек, в том числе двое — во время перевозки десяти мигрантов.

Следствие полагает, что группа, организованная задержанным сирийцем, действовала с марта 2021 года. До ноября 2023-го она перевезла около 3,5 тысячи человек, в том числе из Сирии, Йемена и Ирака. Мигрантов доставляли в Беларусь, откуда они попадали в Польшу, а затем — в страны Западной Европы. 

Задержанный сириец, как уточняют пограничники, также занимался обеспечением финансовых расчетов для других группировок. Его доходы от нелегальной миграции предварительно оцениваются в 1,67 миллиона евро. А всего через криптокошельки, которые фигурируют в деле, прошло около 581 миллиона долларов.

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