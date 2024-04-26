СБУ отреагировала на угрозы Тертеля ударить по детской больнице 9 26.04.2024, 19:46

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И напомнила лукашенковскому режиму о Гааге.

Служба безопасности Украины отреагировала на угрозу главы белорусского КГБ Ивана Тертеля ударить по детской больнице в Киеве.

СБУ призвала воспринимать заявления представителей белорусских властей относительно мифических террористов в киевских больницах как проявление информационно-психологических спецопераций.

«СБУ призывает воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, которые якобы находятся в украинских больницах, как проявление информационно-психологических спецопераций, которые играют на руку РФ.

В то же время наша страна уже третий год противодействует врагу в полномасштабной войне, и все граждане понимают важность соблюдения правил безопасности.

Поэтому и специальные службы, и представители местной власти реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий. Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия даже теоретической угрозы», — сообщила СБУ.

В СБУ добавили, что белорусским властям надо не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, «как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором».