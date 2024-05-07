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Два самолета российских авиакомпаний сломались во время рейса

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  • 7.05.2024, 20:08
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Два самолета российских авиакомпаний сломались во время рейса

Оба лайнера совершили вынужденные посадки.

Два самолета Airbus российских авиакомпаний сломались в течение одного дня, оба лайнера совершили вынужденные посадки.

В Казани самолет авиакомпании «Сибирь» совершил вынужденную посадку из-за неполадок в работе левого двигателя. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

«Татарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов в связи с произошедшей 6 мая аварийной посадкой самолёта Airbus A320, выполнявшего рейс S7 № 5036 по маршруту Новосибирск — Казань», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также 6 мая пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), вылетевший из Москвы в Оренбург, подал в воздухе сигнал бедствия и вернулся в аэропорт Шереметьево.

По данным источника ТАСС, причиной возврата воздушного судна стала разгерметизация кабины пилотов. После выявления технической неисправности самолет снизился с высоты 10 тыс. метров до 3 тыс. На какой-то момент самолет пропадал с радаров, но вскоре появился снова.

В России резко выросло число авиапроисшествий после введения санкций США и ЕС за войну в Украине. В 2023 году было зафиксировано не менее 74 различных поломок самолетов в воздухе, что на 38 больше, чем в 2022-м, подсчитывала немецкая исследовательская компания Jacdec.

На каждые 100 тыс. вылетов приходилось почти 10 авиапроисшествий, тогда как годом ранее — только пять, говорилось в анализе, полученном на основе данных исследовательской компании Cirium. К таким происшествиям аналитики отнесли случаи возгорания или иного выхода из строя двигателей во время полетов, повреждения шасси при приземлении, а также неисправности закрылков, приводящие к отклонению от курса.

В 2024 году череда авиаинцидентов продолжилась — только в январе их было десять. За первые три месяца года у шести лайнеров в полете отказывали двигатели.

В большинстве случаев серьезного ущерба или катастрофы удалось избежать, но постоянные технические неполадки создают значительный риск для пассажиров и усиливают нагрузку на пилотов.

До войны в Украине авиапарк российских компаний насчитывал 1031 самолет. Почти две трети флота составляли воздушные суда производства Boeing и Airbus.

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