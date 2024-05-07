Саудиты сбили иранский дрон китайским лазером 10 7.05.2024, 21:12

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Беспилотник был запущен хуситами.

О первом успешном боевом применении китайской лазерной системы ПВО рассказали сегодня на международной оружейной выставке DSA 2024. Сообщается, что лазерное оружие использовала Саудовская Аравия, чтобы поразить запущенный хуситами беспилотник иранского производства, передают «Детали».

Система называется Silent Hunter («Бесшумный охотник») и предназначена для поражения воздушных целей лазерным лучом. Заявлено, что на расстоянии 800 метров она прожигает пять 2-миллиметровых стальных пластин подряд.

«Охотник» установлен на грузовике повышенной проходимости. Его радары оптимизированы под поиск беспилотников. А лазер мощностью 30 КВт вряд ли способен справиться с более серьезной воздушной целью.

Это отличает китайское оружие от находящегося сейчас на финальной стадии испытаний израильского противовоздушного лазера «Железный луч», он же известен под названием «Световой щит». Последний еще в 2020 году демонстрировал поражение целей на расстоянии в 7 км.

Предполагается, что мощность израильского лазера – не менее 100 КВт. Он предназначен для поражения гораздо более быстрых, чем дроны, целей, например, минометных мин.

Подобные системы разрабатывают разные страны. В этом году Великобритания отчиталась об успешном испытании лазера DragonFire («Драконий огонь»), им планируется оснащать боевые корабли.

США в марте сообщили, что проводят боевые испытания собственного 50-киловаттного лазера ПВО SHORAD. Он предназначен для сбития беспилотников. Уже несколько комплексов развернуты на Ближнем Востоке для боевых испытаний.