Юг Беларуси атакуют мошки 3 7.05.2024, 20:19

1,644

Больше всего от насекомых страдают жители Гомельской области.

Больше всего от насекомых страдают жители Гомельской области и частично — Брестской. Как объясняют специалисты, обычно пик активности мошек приходится на май и длится 10—14 дней. Насекомые атакуют людей только на открытой местности и в светлое время суток, передает «Онлайнер».

О том, как обстоят дела, мы узнали на собственном примере, отправившись в командировку на Туровщину.

Помимо дискомфорта от присутствия мошек, отметим, что их укусы могут вызывать аллергическую реакцию. Обычно специальное лечение не требуется, но неприятные ощущения никто не отменял. Медики рекомендуют обращаться за помощью при выраженных симптомах, особенно если это касается детей.

Как бы ни хотелось на большие выходные отправиться на шашлыки к озеру, подумать стоит дважды. Именно у водоемов наблюдается самое большое скопление мошек. Для местных жителей такая напасть уже стала привычной, поэтому, как и в прошлом году, они продолжают иронизировать.

Например, предлагают начать бегать именно в лесопарковых зонах — тогда возможности остановиться точно не будет, ведь придется удирать от мошек. Или используют популярный в соцсетях мем: «Оплата у психолога не прошла, и…». Продолжение ожидаемое — «...вот меня атакуют мошки».