Ученые: Гигантский кратер в Сибири растет с ошеломляющей скоростью каждый год 3 7.05.2024, 21:27

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Его впервые обнаружили на спутниковых снимках в 1991 году.

Ученые заявили о том, что «врата в ад» или Батагайский мегаобвал в Сибири ежегодно «активно разрастается». Это гигантское образование в вечной мерзлоте увеличивается на миллион кубических метров каждый год, по мере таяния мерзлоты, сообщает Live Science.

Кратер также называют Батагайка, его впервые обнаружили на спутниковых снимках в 1991 году. Он образовался в результате обрушения части склона на Янинском нагорье на севере Якутии в России. В результате обрушения обнажился слой вечной мерзлоты, который был заморожен около 650 тысяч лет. Это самая старая вечная мерзлота в Сибири и вторая по давности в мире.

Новое исследование показывает, что скала, или стена Батагайского мегаобвала отступает со скоростью 12 метров в год из-за таяния вечной мерзлоты. Обрушившаяся часть склона падает на глубину 55 метров и также быстро тает.

«Признаки быстрого таяния вечной мерзлоты широко распространены и наблюдаются в арктических и субарктических районах с богатой льдом вечной мерзлотой», — пишут ученые в своем исследовании. Но, по их словам, количество льда отложений, потерянных в результате Батагайского мегаобвала, «исключительно велико» из-за огромных размеров впадины, диаметр которой по состоянию на 2023 год составлял 990 метров.

В 2014 году ширина мегаобвала составляла 790 метров. То есть, менее чем за 10 лет он расширился на 200 метров. Ученые и до этого знали, что обвал расширяется, но впервые подсчитали объем расплавленного материала, который выделился из него.

Их результаты показали, что объем отложений и льда, которые растаяли в результате обвала, эквивалентен 14 пирамидам Хеопса. Скорость таяния оставалась относительно стабильной в течение последнего десятилетия, в основном вдоль верхней стенки на западном, южном и юго-восточном краях кратера.