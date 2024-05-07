В «Английском квартале» снова продают квартиры 7.05.2024, 20:41

Какие по площади и за сколько можно купить на этот раз?

Эти симпатичные домики от МАПИДа на улице Есенина давно приглянулись многим минчанам. Если вы из их числа, то вполне можете стать обладателем современного жилья в спальнике, которое застройщик будет продавать через аукцион в конце мая. На этот раз на площадку Минского городского центра недвижимости попали пять квартир на первых этажах площадью от 89 до 91 «квадрата». Начальная цена на четырехкомнатные квартиры стартует от 411—416 тысяч рублей, или около $126 800 по курсу, передает «Онлайнер».

Напомним, в домах «Английского квартала», где ищут хозяев новым «квадратам», запроектировано по 43 квартиры. Жилье сдают с черновой отделкой, разведенной электрикой, установленными розетками и выключателями. Особенность домов в современном квартале на улице Есенина, 26 и 28, в том, что новостройки имеют малую этажность и стилизованы «под кирпич», окна идут с заниженными подоконниками, а подъезды находятся на уровне земли.

Торги по продаже объектов пройдут 22 мая в 12:00 по адресу: Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7. Подать документы для участия в аукционе можно до 20 мая.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах будут осуществляться до 20 мая в рабочие дни. Для участия в торгах необходимо внести задаток 10 тысяч рублей.