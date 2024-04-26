Стало известно, кого зачислят в белорусские вузы без экзаменов 26.04.2024, 20:18

Министерство образования выпустило постановление.

В Беларуси утвердили перечень олимпиад и конкурсов, победители которых будут зачислены в вузы без вступительных экзаменов. Это следует из постановления Министерства образования №42 «Об установлении перечней международных олимпиад, учебных предметов, конкурсов профессионального мастерства в 2024 году» от 12 апреля 2024 году. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Сообщается, что без вступительных экзаменов в вузы и вне конкурса в средние специальные учреждения образования могут будут зачислены победители 13 международных олимпиад. Речь идет про дипломы I, II, III степени. Уточняется, что это Международная математическая олимпиада, Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе. Также называются Международная биологическая олимпиада, Европейская географическая олимпиада, Международная физическая олимпиада.

Кроме того, был определен перечень учебных предметов третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема. У победителей указанного этапа будет возможность поступить в вузы без экзаменов в 2024 году.