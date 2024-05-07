Отец Путина воевал на стороне нацистской Германии? 7.05.2024, 8:45

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Факты о родителях главы РФ, которые скрывает Кремль.

Для российской пропаганды является привычным делом исковеркать факты о том или ином событии. Не обошлась без вымыслов и лжи биография главы Кремля Владимира Путина.

Однако вопреки попыткам скрыть правду, в сети все чаще появляется информация о настоящих родителях Путина. OBOZ.UA выяснил, что именно глава РФ скрывает о своих родителях.

Кремлевская версия путинской биографии

По официальной легенде Кремля, будущий диктатор родился в Ленинграде «в простой семье и жил как рядовой нормальный человек». О самих родителях диктатора на его личном сайте не слишком много информации. Указано лишь то, что матерью будущего диктатора была Мария Ивановна Шеломова. О ней ничего не сказано, кроме того, что она «была очень мягким доброжелательным человеком».

Якобы настоящие родители Путина. Источник: Сайт Кремля

Также кремлевская легенда гласит, что отцом диктатора был Владимир Спиридонович Путин – участник войны, которые служил в охране вагоностроительного завода и был мастером на заводе.

Однако в отличие от официальной версии путинской биографии другие факты говорят о совсем иной жизни Путина. Более того, его родителями могли быть совершенно другие люди.

Отец Путина мог воевать на стороне нацистской Германии?

Одним из тех, кто первым принялся развеивать мифы о биографии Путина был бывший сотрудник резидентуры ГРУ СССР в Женеве Виктор Суворов. Еще в 2003 году польская газета опубликовала его интервью, в котором Суворов показал обнаруженный им в секретных британских архивах фотоснимок, на котором изображены шестеро мужчин, среди которых мог быть настоящий отец Путина.

Бывший советский разведчик утверждает, что фото было сделано в ходе подавления Варшавского восстания, произошедшего в 1944 году, а отец нынешнего кремлевского диктатора в то время служил в Российской освободительной армии генерала Власова, которая во время Второй мировой войны воевала в составе нацистской армии против СССР.

Не удивительно, что российская пропаганда всячески отвергала эту версию о настоящем отце Путина.

Альтернативная мать Путина

Настоящая мать Путина на самом деле жила в Грузии, и с ней будущий глава РФ прожил всего несколько лет своего детства. По словам польской писательницы, журналистки, номинантки на Нобелевскую премию мира 2005 года Кристины Курчаб-Редлих, будущему российскому диктатору в 1950-1960 годах пришлось проживать в четырех семьях, а родного отца Путин вовсе никогда не видел.

Журналистка отметила, что настоящей матерью диктатора была Вера Николаевна Осепашвили (Путина), которая родилась в 1926 году и по состоянию на 2022 год проживала в грузинском селе Метехи. После Второй мировой войны женщина познакомилась с Платоном Приваловым, забеременела, но впоследствии узнала, что муж женат. Женщина собрала вещи и поехала к своим родителям в Терехино, где и родился будущий глава РФ.

Вера Николаевна Осепашвили (Путина). Источник: cyclowiki.org

После этого Вера Николаевна оказалась в грузинском селе Метехи, где вышла замуж за грузина Осепашвили и родила еще детей. Через некоторое время юного будущего диктатора отправили на Урал к ее родителям, где его отдали в интернат, а вскоре усыновили.

Путин преступными методами скрывает свое настоящее происхождение

По словам американо-российского историка Юрия Фельштинского, журналист Артем Боровик в 2000 году собирался опубликовать сенсационный материал, в котором хотел раскрыть настоящую биографию Путина. Однако 9 марта 2000 года журналист погиб в автокатастрофе. Историки предполагают, что на самом деле это было не ДТП, а умышленное убийство, потому что Путин не хотел признавать своих настоящих родителей, невзирая на многочисленные доказательства его происхождения.

Кроме того, автором публикации о якобы настоящей матери диктатора является пресс-секретарь убитого лидера Чечни Джохара Дудаева – Ваха Ибрагимов. Фельштинский утверждает, что журналист Артем Боровик летел на встречу с Ибрагимовым в Грузию, чтобы получить пленку с интервью матери Путина. Несмотря на загадочное ДТП материал все же был обнародован коллегами Боровика 26 апреля 2000 года, но после выборов президента, когда опасность для Путина миновала.