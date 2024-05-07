Для Китая и Европы наступил момент истины Фредерик Кемп, Atlantic Council

7.05.2024, 8:21

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Шестидневное турне Си Цзиньпина проходит на интересном фоне.

Поездка китайского лидера Си Цзиньпина в Европу на этой неделе является «моментом истины» в отношениях Китая с нашим континентом.

И происходит во время усиления напряженности по различным вопросам — от шпионажа и электромобилей до поддержки Пекином военных сил России. Так считает Йорн Флек, руководитель Европейского центра Atlantic Council, по чьему мнению, обе стороны должны сделать определенный самоанализ, прежде чем смогут восстановить доверие друг к другу и лучше справляться с противоречивыми разногласиями, количество которых растет.

Шестидневное турне Си Цзиньпина проходит на фоне растущего беспокойства Европы по поводу пагубного влияния Китая на политику и бизнес по всему континенту. Но в то же время многие страны стремятся защитить и расширить свою торговлю с КНР и инвестиции.

Несколько недавних арестов и обвинений в шпионаже дали европейцам возможность заглянуть в теневую деятельность Китая. Только на прошлой неделе шести лицам в трех отдельных делах — четырем в Германии и двум в Великобритании — были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Китая.

В прошлом месяце антимонопольные регуляторы Европейского Союза (ЕС) провели обыски в польском и нидерландском офисах китайской компании Nuctech, которая является лидером в производстве сканирующих устройств для обеспечения безопасности в европейских аэропортах. (Власти США внесли Nuctech в черный список в 2020 году).

Это часть усиления борьбы Европейской комиссии с компаниями, которые, как считается, получают несправедливые государственные субсидии Китая. Европейские чиновники, как и их американские коллеги, все больше обеспокоены тем, что Китай экспортирует свои избыточные мощности. Комиссар ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил POLITICO’s Brussels Playbook, что расследование ЕС в отношении китайских субсидий на электромобили «продвигается», и намекнул, что к лету могут появиться новые тарифы.

С другой стороны, недавно издание Wall Street Journal сообщило, что Германия, учитывая собственный застой в росте, рассматривает возможность отмены планов по усилению правительственного контроля за китайскими инвестициями через закон о проверке иностранных инвестиций.

Это подводит нас к «моменту истины».

Для Европейского Союза важно, смогут ли его члены оставаться едиными в борьбе с пагубными действиями Пекина, в то же время не теряя без надобности экономические возможности. Учитывая это, хорошим знаком является то, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен присоединиться к нему в Париже, где он сначала сам будет говорить с Си.

Но по всей Европе и в Вашингтоне за месседжами французского президента также будут внимательно следить — не зазвучат ли какие-либо разговоры о европейском «третьем пути», — что может подорвать европейское и трансатлантическое единство.

Для Китая момент истины в том, признает ли Си, что именно действия его страны настраивают Европу против Пекина. Китайский лидер мог бы решить эту проблему, уменьшив свою поддержку военных мощностей России, решив проблему избыточных производственных мощностей, обуздав промышленный и политический шпионаж и прекратив попытки разделить и завоевать наш континент.

Поэтому и вызывает беспокойство то, какие страны в Европе выбрал Си для своего турне: за Францией следуют Сербия и Венгрия — две страны, которые имеют с Китаем самые недружелюбные отношения. Венгрия, которая только что отметила двадцать лет членства в ЕС, выступает против более жесткого подхода Брюсселя к Китаю и охотно подыгрывает Пекину в его тактике «разделяй и властвуй».

Поскольку Си вряд ли скорректирует направления своей деятельности в Европе, сама Европа потребует всего своего единства, чтобы убедить его в обратном.

Фредерик Кемп, Atlantic Council