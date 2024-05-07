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В центре Минска продают «эксклюзивную сталинку» за $825 тысяч

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  • 7.05.2024, 8:54
  • 2,358
В центре Минска продают «эксклюзивную сталинку» за $825 тысяч

За что просят такие деньги?

«Эксклюзивная квартира в историческом центре Минска» — так называют четырехкомнатную квартиру по адресу К. Маркса, 21.

Общая площадь четырехкомнатной «сталинки» с усовершенствованной планировкой составляет 120 м². Расположена она на втором этаже дома 1948 года постройки, пишет realt.by.

Потолки в квартире трехметровые. Есть два санузла и четыре просторные комнаты. Гостиная имеет 31 м², а самая маленькая комната — 17 м².

Квартира продается вместе с мебелью и техникой. Дизайн выполнен в классическом стиле без особой вычурности, в каждой комнате стоит кондиционер. В описании указано, что в квартире сделали глубокий ремонт с заменой всех коммуникаций.

В одном из санузлов душевая кабина, вход в него идет из коридора. Во второй санузел можно попасть только через спальную комнату.

Там стоит угловая ванна с джакузи. В помещении есть довольно большое окно.

Несмотря на высокую стоимость, какого-то особого разнообразия в квартире отыскать не получится. Три из четырех жилых комнат — обычные спальни с двуспальной кроватью.

Продавцы квартиры среди преимуществ отмечают, что дом является памятником архитектурно-культурного наследия и имеет закрытый двор. Соседей они называют интеллигентными людьми с высоким социальным статусом.

Получается, что квадратный метр в этой квартире стоит 6829 долларов. При этом средняя цена по Минску — $1370 за метр.

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