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Появились спутниковые снимки с места удара ГУР по скоростному катеру РФ в Крыму

  • 7.05.2024, 9:02
  • 1,314
Появились спутниковые снимки с места удара ГУР по скоростному катеру РФ в Крыму

Установлена точная локация поражения «Мангуста».

В бухте Узкая недалеко от поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму в ночь на 6 мая надводный дрон Главного управления разведки Минобороны Украины ударил по российскому скоростному катеру. Со спутника видно повреждение пирса, к которому был пришвартован катер РФ.

Снимок опубликовал проект «Схемы».

6 мая ГУР МО заявило об успешной операции подразделения Group 13 в водах вблизи Крыма. Морской беспилотник «Магура V5» поразил скоростной катер российских захватчиков.

Журналисты благодаря видео, которое обнародовала пресс-служба ГУР, установили точную локацию. На кадрах, сделанных спутником Planet Labs, видно место попадания и поврежденный пирс, к которому был пришвартован вражеский катер.

В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что это судно из серии «Мангуст», стоимость которого оценивается в более чем 125 млн рублей (1,3 млн долларов).

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