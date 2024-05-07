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На Донбассе украинец из армии РФ расстрелял оккупантов: стали известны мотивы

  • 7.05.2024, 8:47
На Донбассе украинец из армии РФ расстрелял оккупантов: стали известны мотивы

Все изменилось после российского обстрела Харькова.

Российский солдат Юрий Галушко, расстрелявший шестерых сослуживцев-оккупантов, озлобился после того, как его мать пострадала во время обстрела Харькова.

Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на бывшую жену оккупанта Наталью.

Ночью женщину привезли и допросили в отделении полиции в Белгородской области. По ее словам, Галушко родился в Харькове в семье ветерана Второй мировой войны. Его отец умер в 2011 году, уже через два года он женился и переехал в Белгородскую область. Они прожили в браке 15 лет, родив двоих детей.

Галушко служил срочную службу на Урале, затем работал охранником на заводе Мостовых металлоконструкций. Женщина уверяет, что ее бывший муж - не агрессивный человек. В ноябре он приезжал на день рождения сына и пожаловался на серьезные проблемы со зрением.

Он пошел на войну против Украины, чтобы заработать на операцию.

Мать Галушко живет в Харькове, она отказалась от предложения сына переехать в Россию. Во время недавнего обстрела города женщина сломала рука, когда спешила в подвал. На фоне пережитого у нее случился инсульт, сейчас она находится в тяжелом состоянии.

На днях российские Telegram-каналы сообщили, что один из военнослужащих расстрелял управление гаубично-артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка в районе Александровки.

По данным российских СМИ, Галушко заключил контракт с армией РФ в конце февраля этого года, до этого он отбывал срок в колонии. Его разыскивают в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.

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