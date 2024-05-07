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В Беларуси умер известный медик, публично раскритиковавший Лукашенко

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  • 7.05.2024, 8:15
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В Беларуси умер известный медик, публично раскритиковавший Лукашенко
Олег Суконко. Фото: svaboda.org

Заслуженный врач призывал публиковать правдивую статистику по коронавирусу.

Журналистам «Нашай Нівы» стало известно о смерти известного онколога, доктора медицинских наук, заслуженного врача Беларуси Олега Суконко. Ему было 72 года. В начале 2021-го онколог позволил себе публично раскритиковать политику Александра Лукашенко и его окружения, из-за чего его выставили из «совета республики», он был забыл государством, которое не отжалело покойному даже скромного некролога.

Олег Суконко родился 16 июля 1951 года в деревне Хвошно Городокского района. После окончания Витебского медицинского университета работал в различных медучреждениях на Витебщине.

Впоследствии был научным сотрудником отделения радиомодификации Научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии, заведующим различных подразделений Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова.

В 2010 году профессор Олег Суконко стал директором Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова. Он считался одним из лучших онкологов Беларуси, был обласкан областными чиновниками.

«Это одна из последних звезд, собственно белорусских зачинателей медицинских школ. В Боровлянах спасли жизни десяткам тысяч белорусов.

А рак— — болезнь такая… конечно, не выбирает, но возраст — все же фактор риска. И многие немолодые власть имущие бросались к Суконко, когда приходила беда. Он таких вел лично, оперировал лично. Люди становились ему обязаны, и после этого многие вопросы он решал одним звонком.

Собственно, благодаря его влиянию среди элит и выросли так стремительно Боровляны в части снабжения, оборудования, уровня подготовки кадров», — вспомнил человек, работавший под руководством умершего.

В 2016 году Суконко даже назначили от Минской области в Совет Республики, а в 2019-м переназначили в новый созыв.

Но карьера влиятельного медика пошла под откос при возвышении будущего министра Владимира Караника.

Во времена, когда Суконко возглавлял первый по значимости онкоцентр страны, Караник возглавлял второй — Минский городской клинический онкологический диспансер.

«В чем там был корень конфликта, точно неясно. Может быть потому, что Суконко считал себя мэтром, а Караника — пацаном, и ему не нравилось, что существует еще и второе, — не его собственное, — мнение на сферу, порядок выделения средств и прочее.

Караника Суконко травил по поводу и без. Одна из последних, замечу — публичных, — переполок случилась на совещании онкологов в 2019-м, когда Суконко при рассмотрении хозяйственного вопроса упрекнул Караника, что не все деньги доходят куда надо.

Караник парировал, что если это намек на разворовывание им бюджета, то недонесение о преступлении — это тоже преступление. Поэтому такие вещи нужно говорить или в кабинете следователя, или не открывать рот вообще.

Через пару недель Караник стал министром, и судьба Суконко была решена», — вспоминает минский врач.

Сразу же, уже в начале 2020 года, Суконко потерял должность директора.

Позже, в начале 2021-го, в интервью негосударственной газете «Народная Воля» Суконко резко, свысока, с нескрываемой обидой высказался против Владимира Караника:

«С Караником у нас личная неприязнь. Причем серьезная. Я считаю, что он редкий первостатейный демагог. Это Кочанова его привела… Когда меня просили дать ему характеристику, я сказал: могу написать большими буквами на бумажке, но это будет неприличное слово. А когда он пришел в министерство, меня выбросили без права трудоустройства».

Кроме того, Суконко фактически подтверждал, что Минздрав во время коронавируса публиковал фальшивые цифры заболеваемости:

«Надо давать нормальную, правильную, честную статистику по коронавирусу и из нее исходить. Никто не должен бояться этой статистики! — публично требовал «сенатор». —

Сколько у нас по-настоящему людей больны ковидом? Ни вы, ни я не знаем точного ответа. Я не просто поднимал, а наехал по этому поводу на нынешнего и предыдущего министров здравоохранения. Я спрашивал: где конференция по итогам первой волны коронавируса? Почему не провели, не объяснили, не сделали выводы? Это самое важное — сделать выводы, наметить программу, понять, что делать дальше. Коронавирус никуда не денется».

Явного выступления против государственной политики заслуженному доктору не простили, притом засвидетельствовали это абсолютно демонстративным образом. В июне 2021 года Лукашенко лишил Суконко Государственной премии за 2020 год.

После этого Суконко критиковали в государственной прессе, обвиняя, что он, мол, «не выполняет определенные законодательством обязанности по работе с населением и депутатским корпусом». Якобы он не проводил приемы граждан и прямые телефонные линии.

Для всего этого «появилась инициатива о его отзыве как члена «совета республики». Но в конце концов полномочия Суконко формально прекратили решением «совета республики» от 15 марта 2022 года по другой причине:

«В связи с избранием или назначением члена Совета Республики на должность, занятие которой по Конституции несовместимо с исполнением полномочий члена «совета республики».

Что это была за должность — не сообщалось. Оформили же удаление Суконко из «совета республики» задним числом.

Жизнь Олег Суконко доживал, забытым государством, лишенным всех почетных должностей. Государственные СМИ не сообщили о смерти онколога и не опубликовали некрологов.

По информации «Нашай Нівы», причиной смерти стали проблемы с сердцем. Похоронили Олега Суконко на Северном кладбище в минувшую пятницу.c

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