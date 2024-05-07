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«Кем нужно работать, чтобы снять квартиру в Минске?»

  • 7.05.2024, 8:35
  • 1,230
«Кем нужно работать, чтобы снять квартиру в Минске?»

Белоруска возмутилась ценам на аренду — ей ответили.

Блогер из Минска Карина nikishkarina решила разобраться, как арендовать жилье в Минске, если вы не айтишник и не богатый наследник.

Девушка сняла эмоциональное видео, в котором пришла к выводу, что для аренды студии нужно минимум 1000 долларов: по 300 долларов на залог и оплату за первый и последний месяц плюс 100 долларов на перевоз вещей.

В конце она спрашивает: а кем вы вообще работаете, что можете себе это позволить?

Внимание на пост обратил CityDog.

Публикация набрала более 1000 комментариев — правда, почти все они не совсем по делу. Чаще всего люди просто осуждали желание переехать в Минск, да еще и в центр:

«Смешно слушать, когда приезжают из провинциальных городов и говорят о том, чтобы снять квартиру «в более-менее приличном районе». Вы звезду успели поймать при переезде в плацкарте?» — негодует chernikaksusha.

«В нормальном районе Минска? Это как? У нас есть черные банды? У нас мексиканцы разгуливают под наркотой? Шабаны — это уже не круто? Из каких вы деревень съехались в Минск?» — не очень-то вежливо вопрошает paulik883.

«Вот такие требования у сегодняшней молодежи… Все и сразу, не успев от глухой деревни отъехать», — сокрушается lucya1514.

«Бюджет не сходится — значит, не «студия покрасивее, как хочется», а на сколько хватает. Бабушатник. Или комната. Лучший вариант комнаты — это «трешка» вскладчину с друзьями-знакомыми. Такова жизнь. Она не всегда совпадает с нашими хотелками», — уверен tony_y42.

«А че студию? А че сразу не пентхаус? Снимайте комнату у бабульки и копите», — ехидничает natalia202317.

«Снимите себе комнату на «Автозаводской» и платите по 20 долларов. Если не считать себя звездой года, то можно нормальную «однушку» прямо в центре за 160 долларов снять в пятиэтажках стареньких. Если не испытывать лишнего пафоса, тогда голова работает на выгоду и цель, а не на в*****ы (выпендреж. — Прим. ред.) про районы и студии. Сорян», — извиняется veseloshah2021.

Минчанка продолжала упорствовать и выяснила, что в столице есть мусоровозчик с зарплатой 3000 рублей.

Дальше — больше. Карина отправилась на улицы Минска на поиски тех самых людей, которые зарабатывают 2800 рублей. Поиски были недолгими: встреченный на улице водитель мусоровоза признался, что получает около 3000 рублей в месяц. Правда, в ролике девушка явно оговаривается: она называет такую зарплату минимальной по Минску, хотя на деле все обстоит немного иначе.

Месячная минимальная заработная плата по Минску — 626 рублей. Средняя заработная плата жителей Минска, по данным февраля 2024 года, — 2768 рублей.

На этот раз комментаторы пытались убедить девушку в том, что мужчина ей нагло соврал — то ли под страхом увольнения, то ли просто так. А вот сайт Rabota.by говорит, что незнакомец вовсе не врал.

А сколько получают другие минчане?

На одном только мусоровозчике девушка решила не останавливаться и провела опрос среди своих друзей. У них, увы, цифры оказались куда более скромными: так, артистка балета и повар получают по 1400 рублей, специалист по работе с клиентами в сфере туризма — от 930 до 1300, официант — от 800 рублей.

В комментариях опять завязался спор: кто-то утверждает, что и озвученные цифры — это еще неплохо, а кто-то, напротив, говорит, что все дело в молодости и неопытности: мол, вот подрастут твои друзья, наберутся опыта — и их ждут золотые горы.

Так что Карина продолжила свой эксперимент — но уже с прохожими.

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