Израильские танки вошли в Рафах 7.05.2024, 8:06

3,674

Бронетехника подошла на расстояние 200 метров к границе с Египтом.

В ночь на вторник, 7 мая, танки Армии обороны Израиля вошли в город Рафах, что на границе сектора Газа с Египтом на юге палестинского анклава, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на египетского и палестинского чиновников.

Как говорится в сообщении, вскоре после того, как Израиль начал авиаудары по Рафаху, Израильские танки вошли в Рафах и подошли на расстояние 200 метров от пункта пересечения границы с Египтом.

Накануне боевики ХАМАС убили четырех израильских солдат во время минометного обстрела, который, по заявлению Израиля, был осуществлен вблизи КПП «Рафах».

Израильские солдаты и танки приближаются к палестинской стороне КПП Рафах после боев в так называемом Филадельфийском коридоре на границе между Египтом и сектором Газа, пишет The Times of Israel.

Филадельфийский коридор — израильское кодовое название узкой полосы земли длиной 14 км, расположенной вдоль всей границы между сектором Газы и Египтом.

Египетский чиновник говорит, что операция, похоже, ограничена по масштабам. Он утверждает, что израильские официальные лица сообщили египтянам, что войска будут выведены после завершения точечной операции.