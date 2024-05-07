закрыть
7 мая 2024, вторник, 8:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израильские танки вошли в Рафах

  • 7.05.2024, 8:06
  • 3,674
Израильские танки вошли в Рафах

Бронетехника подошла на расстояние 200 метров к границе с Египтом.

В ночь на вторник, 7 мая, танки Армии обороны Израиля вошли в город Рафах, что на границе сектора Газа с Египтом на юге палестинского анклава, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на египетского и палестинского чиновников.

Как говорится в сообщении, вскоре после того, как Израиль начал авиаудары по Рафаху, Израильские танки вошли в Рафах и подошли на расстояние 200 метров от пункта пересечения границы с Египтом.

Накануне боевики ХАМАС убили четырех израильских солдат во время минометного обстрела, который, по заявлению Израиля, был осуществлен вблизи КПП «Рафах».

Израильские солдаты и танки приближаются к палестинской стороне КПП Рафах после боев в так называемом Филадельфийском коридоре на границе между Египтом и сектором Газа, пишет The Times of Israel.

Филадельфийский коридор — израильское кодовое название узкой полосы земли длиной 14 км, расположенной вдоль всей границы между сектором Газы и Египтом.

Египетский чиновник говорит, что операция, похоже, ограничена по масштабам. Он утверждает, что израильские официальные лица сообщили египтянам, что войска будут выведены после завершения точечной операции.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс