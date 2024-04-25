Сын Пригожина отомстил за отца 3 25.04.2024, 17:39

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Леонид Невзлин

Арест зама Шойгу — вовсе не сюрприз.

Израильский бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин в Telegram представил свою версию ареста заместителя министра обороны России Сергея Шойгу Тимура Иванова:

– Арест зама Шойгу – вовсе не сюрприз. Это закономерное событие. К этому все шло. Откаты от «Олимпситистроя» - только повод.

Врагом и изменником родины считал заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Евгений Пригожин. Он видел, как под руководством Шойгу разворовывается бюджет. Он и сам был частью системы подрядчиков Минобороны. Но после полномасштабного вторжения в Украину Пригожин стал считать, что все деньги должны идти на «СВО». Каждый миллион теперь на счету – это жизни тех, кто воюет. Он стал бороться с руководством Минобороны - и в открытую, и непублично.

Создатель ЧВК «Вагнер» собирал компромат на Шойгу и его окружение, в том числе и на Иванова – одного из главных кошельков министра. Используя свои возможности, он привлек внимание ФСБ к Иванову.

После убийства Пригожина Шойгу расслабился и послал верного Тимура на «переговоры» с Павлом Пригожиным об имуществе, доставшемся ему по наследству. В ноябре об этом стал известно публично через канал ВЧК-ОГПУ. Минобороны было должно не менее 80 млрд российских рублей за выполненные «Конкордом» работы, плюс в собственности Павла оказались крупные активы в Африке и Сирии – месторождения алмазов, нефти и т.д. Довод Иванова был: «все равно без отца не удержишь».

Павел уведомил директора ФСБ Бортникова. Итог – Иванов под арестом. Как верный сын и наследник Евгения Пригожина, Павел отомстил за смерть отца. И теперь, когда Иванов запоет в СИЗО с помощью оркестра из самых жестоких оперов ФСБ, то многим мало не покажется – Шойгу в первую очередь. А он так был уверен, что можно воровать безнаказанно.