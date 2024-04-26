Белорусская гандболистка хочет получить румынский паспорт 26.04.2024, 19:12

Мария Коновал

Она предоставила все необходимые для этого документы.

Белорусская гандболистка Мария Коновал пытается получить гражданство Румынии. Она предоставила все необходимые для этого документы, сообщает «Еврорадио».

Коновал 27 лет. С 2020-го она выступает за румынский клуб «Дунэри».

Смена спортивного гражданства произойдет в ближайшее время. Белоруску уже ждут в сборной Румынии. На сборах она может появиться в конце июля, а дебют состоится в октябре. А дальше Марию Коновал ждет чемпионат Европы.