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Белорусская гандболистка хочет получить румынский паспорт

  • 26.04.2024, 19:12
Белорусская гандболистка хочет получить румынский паспорт
Мария Коновал

Она предоставила все необходимые для этого документы.

Белорусская гандболистка Мария Коновал пытается получить гражданство Румынии. Она предоставила все необходимые для этого документы, сообщает «Еврорадио».

Коновал 27 лет. С 2020-го она выступает за румынский клуб «Дунэри».

Смена спортивного гражданства произойдет в ближайшее время. Белоруску уже ждут в сборной Румынии. На сборах она может появиться в конце июля, а дебют состоится в октябре. А дальше Марию Коновал ждет чемпионат Европы.

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