Белорусская гандболистка хочет получить румынский паспорт
- 26.04.2024, 19:12
Она предоставила все необходимые для этого документы.
Белорусская гандболистка Мария Коновал пытается получить гражданство Румынии. Она предоставила все необходимые для этого документы, сообщает «Еврорадио».
Коновал 27 лет. С 2020-го она выступает за румынский клуб «Дунэри».
Смена спортивного гражданства произойдет в ближайшее время. Белоруску уже ждут в сборной Румынии. На сборах она может появиться в конце июля, а дебют состоится в октябре. А дальше Марию Коновал ждет чемпионат Европы.