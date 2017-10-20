Белорусы собрали на памятник Костюшко более $6 тысяч 20.10.2017, 20:17

Памятник белорусскому национальному герою будет установлен в Меречевщине.

На сайте talaka.org проходит сбор средств на памятник Тадеушу Костюшко в Беларуси. Инициатором этого проекта выступил известный журналист, Глеб Лободенко. Который убежден, что если Костюшко - это выдающийся сын Беларуси, то и памятник ему должен стоять на родине, пишет «Белсат».

Инициатор подчеркивает, что бюст национальному герою Беларуси, Польши и США установлен только на территории американского посольства в Минске и в деревне Малые Сехновичы, где была его усадьба. Глеб Лободенко предлагает не искать виновных, и всею артелью собрать деньги на памятник в Меречовщине Брестской области, где Костюшко родился, и где работает музей его имени.

«За 9 дней собрано 67% необходимых средств на памятник Костюшко. Это более 6 тысяч долларов. За 9 дней это феноменальный и отличный результат », - говорит Глеб Лободенко.

Деньги на фигуру собраны, отмечает журналист.

«Сейчас собираются деньги, чтобы памятник достойно смотрелся вблизи музея», - добавляет он.