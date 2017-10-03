«Куртка скажет: не ешь шоколадку» 7 3.10.2017, 12:24

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Фото: Александр Глебов, probusiness.io

Белорусские программисты рассказали, как «умная одежда» изменит мир.

«Умная одежда» в скором будущем сможет найти применение не только в ИТ и игровой сфере, но и во многих областях нашей жизни — медицине, ритейле, образовании и других традиционных отраслях. Об этом в своем выступлении на форуме «Бизнес Будущего — 2017», состоявшемся 30 сентября в Минске, рассказал Дмитрий Михальчук, CEO компании Teslasuit, которая занимается разработкой и развитием инновационной VR-технологии — костюма виртуальной реальности. Он говорил об эволюции от настольного компьютера к носимому компьютеру и о том, как современные технологии меняют наш мир.

Репортаж с форума опубликовало издание probusiness.io.

— В 2012 году наша команда собралась для того, чтобы создать некий костюм, который предназначался для просмотра кино, игр и т.д. Проект был сначала очень маленьким. Мы просто хотели, чтобы играя в игрушки, можно было ощущать все, что происходит, в реальном времени. По мере того, как мы изучали и разрабатывали возможность почувствовать поверхностью кожи происходящее, наш проект привлек интерес со стороны ученых, обнаружился огромный научный потенциал, большие деньги. Мы стали сотрудничать с 18 различными университетами, которые изучают нашу нервную систему, реакцию, вопросы стимуляции нервных окончаний и т.д.

Проведя серьезную бизнес-аналитику, мы поняли, что стоим у истоков чего-то намного большего, чем просто идея усовершенствовать игрушки.

Сегодня в нашей команде около 50 человек, в Минске работают 35 человек. У нас есть офисы в Лондоне, в ближайшем будущем планируем открыть офис в Калифорнии. В Минске находится основной R&D офис. Мы создаем устройство, которое позволяет полноценно погрузиться в виртуальную среду. Надев разрабатываемый нами Teslasuit, пользователь может почувствовать виртуальные объекты, их форму, текстуру и даже вес.

Фото: Александр Глебов, probusiness.io

«Буря в кармане»

Все богатство и разнообразие гаджетов из 90-х сегодня умещается уже у нас в телефоне. Но эта эволюция — «буря в кармане», как мы ее называем — проходила в нормальном для нас режиме, мы не особо обращали на это внимание. Просто воспринимали это как должное. Но если задуматься, что произошло…

Представьте, умные часы от Apple конкурируют сегодня с шахматным суперкомпьютером Deep Blue, разработанным в 1997 компанией IBM — тем самым, который выиграл у чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

Мы посмотрели, что происходит сейчас в мире. Здесь будут уместны слова нашего директора по маркетингу Дениса Дыбского: «Целый стек компьютерных технологий сейчас находится в стадии конвергенции.» Стек технологий — это различный функционал из абсолютно разных сфер, собранный в одном устройстве. Наши кофеварки сегодня выходят в интернет. Наш тостер читает нашу почту. А холодильник знает, сколько в нем молока и когда его нужно дозаказать. Вот вам пример конвергенции.

Мы пришли к выводу, что спрос на носимые устройства неизбежно растет. Потому, что они улучшают наше качество жизни. И спрос на них растет большими темпами. Вот что происходит на рынке носимых устройств:

Что касается рынка умной одежды — на сегодня он достаточно мал. Но по оценке аналитической группы IDC рост спроса на нее с 2018 года будет составлять 76,6% в год в среднем. И уже к 2021 году планируется продать более 22 млн единиц одежды.

Фото: Владимир Евстафьев, probusiness.io

Относительно/потенциально дешевое производство [т.к. производство обычной одежды уже налажено во всем мире — достаточно добавить к нему новые технологии].

Какие возможности это дает? Благодаря одежде мы сможем отвечать на звонки, например. Или мы хотим послушать какую-то музыку — мы просто можем попросить нашу одежду включить эту музыку. Или нам нужна инструкция для работы с каким-то прибором — она может транслироваться сразу на очки дополненной реальности.

То, что мы можем носить на себе невидимые сенсоры, открывает новые возможности в различных сферах.

Например, такая одежда может использоваться на производстве, особенно на вредных, опасных производствах. Мы можем замерять, насколько внешние условия влияют на наших работников. И как часто им нужно делать перерыв, чтобы не навредить их здоровью.

Фото: Александр Глебов, probusiness.io

Технологический стек умной одежды

Тактильная обратная связь: технология, которая позволяет получать тактильную информацию через ощущения. Например:

Задействует важное человеческое чувство — осязание

Дает новый уровень погружения

Частично устраняет эффект морской болезни в VR-приложениях

Основывается тактильная обратная связь на технологиях стимуляции мышц и поверхности кожи. Эти две технологии, совмещенные вместе, позволяют симулировать дотрагивание — то есть полностью осязать в виртуальном мире или в дополненной реальности, что мы предмет все-таки трогаем, а не просовываем руку через какое-то изображение голографии. И что трогают нас.

Фото: Владимир Евстафьев, probusiness.io

Точно так же эта система позволяет стимулировать мышцы. Например, уже сейчас мы можем показать, как можно заставить человека танцевать под музыку — он не сможет сопротивляться ритму.

Система тактильного ощущения также позволяет частично избавиться от морской болезни в виртуальной реальности, с которой многие столкнулись как с проблемой при работе с этой технологией. И это очень мешало ее массовому запуску. Как появляется морская болезнь при взаимодействии с VR? Наше подсознание видит, что мы вроде как двигаемся, но ноги стоят на месте. Рука к чему-то тянется, но не дотрагивается. Мозг регистрирует, что что-то не то происходит с телом, мы его не чувствуем. И это вызывает защитную реакцию организма, как на действие токсинов. С тактильными ощущениями виртуальное яблоко, например, уже обретает вес. И подсознание реагирует на это.

Система захвата движений: технология, которая позволяет записывать и переводить в цифровой вид движения человека.

Тот факт, что мы куда-то движемся и тянемся, еще нужно нарисовать в самой виртуальной реальности. Каждое наше движение, мелкую моторику, шевеление пальцами.

Первая естественная реакция у людей, которые оказываются в виртуальной реальности — увидеть свою руку. Пока это не получается, потому что у системы нет видеокамеры, которая нас снимет и сразу вставит в изображение. Система захвата движений позволит это сделать.

Мы сможем оживить некий аватар. Мы готовим автоматический сбор наших размеров и параметров — чтобы сразу создавать фотометрическую форму, следить за всеми параметрами человека и передавать все эти данные на автоматизированную линию для производства одежды.

В реальном бизнесе эта система позволит отслеживать все процессы, которые происходят с человеком в нормальном для него режиме.

Ведь человек — самое ненадежное звено во всех цепочках производства. Особенно, когда нужно частое повторение.

А теперь представьте, что все можно запрограммировать: где и как он должен стоять в определенное время. Например, поворачивается башенный кран — сейчас рабочему точно нельзя здесь стоять. Система определяет, где мы находимся, в какой мы позе и тащим ли мы ящик навстречу погрузчику, который сейчас здесь проедет. Она может сразу предупредить его и остановить.

Система температурного контроля: технология, которая поддерживает либо изменяет температуру внутри одежды.

Мы вводим понятие «Умная одежда 2.0». Ранее умной одеждой считался материал, который работает в определенных условиях. Например, скафандр, который защищает от радиации в течение какого-то времени.

Сегодня идет активный поиск и переход на материалы, которые должны подстраиваться под ситуацию сами. Например, пошел дождь — включилась водоотталкивающая функция. Изменяется температура — климат-контроль, зная об это заранее, связывается с облачными решениями и меняет температуру одежды на комфортную.

Фото: Вадим Замировский, probusiness.io

Или можно проверить, насколько вы подготовлены к новым для себя условиям. Например, переход пустыни или восхождение в Гималаи — это то, что просто так нельзя взять и попробовать в Беларуси. Нужна подготовка.

Умная одежда позволяет почувствовать температуру с разницей в ± 20 градусов. У нас также предусмотрена версия и для экстремальной подготовки: можно «организовать» температуру от +60 до минусовых значений.

Как одежда мониторит хозяина

Биометрия в умной одежде включает:

Электрокардиографическую диагностику (ЭКГ)

Электромиографическую диагностику (ЭМГ)

Мониторинг и контроль температуры

Мониторинг уровня ферментов и коферментов

Измерение характеристик дыхания.

С помощью этой системы можно, например, определить, правильно мы тренируемся, в нужном ли векторе направлены наши усилия. Хорошо ли мы, к примеру, замахиваемся теннисной ракеткой. Можно записать все движения профессионала и пользоваться этими данными. Система же будет только корректировать наши движения. Это должно повысить скорость подготовки спортсменов.

Или мы пытаемся на презентации вспоминать слайды. А в умной одежде включается подсознание — по аналогии с тем, как уже было отработано ранее.

Измерение всех этих характеристик в совокупности дает также возможность предсказывать изменение состояния здоровья. Например, моя куртка мне скажет — не кушай сегодня эту шоколадку, потому что я с тобой давно живу и знаю, что завтра тебе будет плохо. Я прислушаюсь к системе — и не буду есть эту шоколадку.

Фото: Владимир Евстафьев, probusiness.io

Где еще все это можно применить

Мы уже разработали нейронную сеть. Мы хотим каждому костюму дать собственный искусственный интеллект, который будет расти вместе с владельцем костюма. Он его будет слышать и считывать подсознательную реакцию, а не сознательную.

Это применимо, например, в рекламе. Вот ситуация: моя мама воспользовалась моим компьютером, купила через Интернет что-то женское. Я прихожу в офис — и вижу рекламу этого продукта на всех сайтах. Все, кто смотрит на это через мое плечо, начинают похихикивать… Если же я ношу умную одежду, она понимает, что у меня это вызывает дискомфорт. Рекламодатели могут получать более точные данные о том, что я переживаю на данный момент. И видя мою подсознательную реакцию на этот контент, убирают от меня эту рекламу. И она перестает мне мешать. А появляется та, которая приподнимает мое настроение — и скорее всего, я куплю то, что мне показывают.

Еще пример с рекламой. Например, я хочу купить аудиоколонку. Начинаю изучать информацию в Интернете: какая лучше, мощнее, удобнее. И появляется реклама — мне предлагают купить огромную колонку, которая стоит столько, сколько я в год зарабатываю.

А представьте, если вся информация обо мне (в том числе из банков, которые знают всю мою кредитную историю и платежеспособность) приходит в конвергенцию, объединяется в умную систему и передается рекламодателям.

Я начинаю искать колонку — и мне на выбор дается 3 варианта, исходя из моего достатка, статуса и знания о том, что я провожу 90% времени в офисе — мне предложат маленькую, доступную по цене колонку.

Также умная одежда может применяться в аэрокосмической сфере. Космонавты должны проводить 6 часов в сутки в тренажерном зале, чтобы не терять свою мышечную массу из-за атрофии мышц в состоянии невесомости. Наш костюм поможет стимулировать мышцы — с помощью электростимуляции.

Фото: Александр Глебов, probusiness.io

Еще пример. Спилберг задумал снять новый фильм, и хочет, чтобы на определенном моменте мы расплакались, на каком-то засмеялись, а здесь испугались… Раньше собирали фокусные группы, которые изучали реакции в предыдущих фильмах, но очень поверхностно. Людям просто давали опросники, которые тоже составляли люди. Собрать реальные данные было очень сложно, т.к. срабатывал человеческий фактор. Сейчас можно изучить и запомнить реакции зрителей буквально на каждом моменте просмотра. Смеемся мы или пугаемся — система регистрирует наше подсознание, изучает те моменты, когда мы хотим испытывать эти эмоции снова. На основании этих знаний можно снять заранее успешный фильм. Такой, который будет подходить именно той публике, на которую он и рассчитан.

Как умная одежда повлияет на другие технологии

Относительно дешевое производство такой одежды привлекает не только ритейлеров, дилеров, но и конечного пользователя. Он не хочет переплачивать, скажем, за айфон, который сегодня стоит больше 1000 долларов, а завтра эта модель уже устаревает, и он уже не хочет его носить с собой. А вот без одежды на улицу не выйдешь. За исключением нескольких стран в мире.

Все эти возможности постепенно приводят к исчезновению настольного компьютера, планшета, других гаджетов.

Будущее носимого компьютера: системный блок и элементы управления будут находиться на теле, а дисплей — перед глазами в виде очков или линз.

Через каких-то 9 месяцев очки виртуальной реальности станут полностью беспроводными и автономными. А уже через пару лет они смогут помещаться в нагрудном кармане пиджака. Так, как сейчас туда уже помещаются очки дополненной реальности. Поэтому сейчас компании уже смотрят в сторону линз, которые могут стать дополнительными экранами.

Фото: Владимир Евстафьев, probusiness.io

Зачем нам отдельное рабочее место, если компьютер на нас и он запитан от нашего же тепла — нет необходимости искать розетку, точку Wi-Fi и т.д. Зачем телефон, если в одежду встроена сим-карта. Мы можем просто выезжать на пляж, надевать очки виртуальной реальности — и вот мы в офисе. Поработали — сняли очки и отдыхаем. Наше качество жизни меняется однозначно к лучшему.

А как же частная жизнь?

Многие относятся со скепсисом к тому, что некий искусственный интеллект что-то о нас знает. А еще и считывает это с нашего подсознания. И мы не можем его по сути обмануть. Тогда как быть с личной частной жизнью? Никто не хочет, чтобы она была доступна всем.

Но давайте посмотрим правде в глаза — мы давно уже рассказали о себе и своих предпочтениях всему миру.

Если мы есть в соцсетях — мы есть везде. Нашу почту читают провайдеры бесплатных почтовых серверов. Наш поиск виден поисковым гигантам. Он управляется этими гигантами. Наш телефон сообщает о нас очень многое его создателям и операторам. О нас все знают практически все. Пора смириться с этим.