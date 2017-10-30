Житель агрогородка из-под Рогачева обстрелял милицейский пост и бросил коктейль Молотова 10 30.10.2017, 14:34

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Нападавший применял известную советскую винтовку Мосина.

ЧП произошло в 23.00 26-го октября. О его подробностях газете «Свабоднае слова» рассказал первый замначальника Рогачевского РОВД Вячеслав Лихолат, пишет сайт «Сильные новости».

Со слов представителя правоохранительных органов нарисовалась следующая картина событий.

В местном агрогородке Столпня установлены блокпосты, проверяющие въезжающие и выезжающие автомобили. Меры предосторожности приняты в связи с локализацией очага африканской чумы свиней.

В прекрасный вечер 26 октября, отец 30-летнего сельского коммандос пожаловался сыну на то, как его допекли бесконечные проверки. Сын оказался воспитанным, в том смысле, что горой встал за папу. Но не очень воспитанным в части методов решения проблемы, которые избрал.

Выпив фронтовые алкогольные граммы (сколько именно, к сожалению, не уточняется), борец за свободу Столпни, вооружившись бутылкой с горючим (коктейль Молотова) и винтовкой Мосина (основное оружие Красной армии в Великую отечественную) пошел в атаку.

По всем канонам жанра, первым в ход пошло более тяжелое вооружение: мужчина метнул в милицейский пост зажигательную смесь, однако недометнул — огонь вспыхнул в 15 метрах от поста. На шум выбежал милиционер, который моментально попал под огонь: житель агрогородка выстрелил в правоохранителя из трехлинейки, но не попал. Сотрудник милиции достал табельное оружие и передернул затвор — одного этого звука оказалось достаточно, чтобы отбить атаку. Народный мститель выстрелил еще раз и убежал. Предположительно, сам факт того, что у милиции тоже может быть оружие, стал для него неприятной неожиданностью.

По горячим следам злоумышленник был задержан. Он дал объяснения, что ночные боевые действия с применением коктейля Молотова и легендарной советской винтовки была осуществлена им с единственной целью — напугать милиционеров, находящихся на блокпосте.

Акция устрашения, как видим, удалась не особо. А вот ее организатору и исполнителю теперь придется отвечать по ч. 3 ст. 339 УК — «Хулиганство». С вполне реальной перспективой присесть годиков на 7.