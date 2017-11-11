Загорелась птицефабрика «Серволюкса» 2 11.11.2017, 14:58

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Около 2 тысяч цыплят погибли при пожаре на птицеферме в Могилевском районе.

Такая информация размещена на сайте МЧС.

Сообщение о пожаре на птицеферме в деревне Межисетки Могилевского района поступило спасателям 10 ноября около 17.00. По прибытию к месту вызова открытым пламенем горела крыша птичника, принадлежащего филиалу "Серволюкс Агро" СЗАО "Серволюкс".

В это время в здании находились около 46 тыс. трехсуточных цыплят.

В результате пожара уничтожено 25 м ленты транспортера подачи корма птице, повреждено 50 кв.м кровли, закопчены стены. Пострадавших среди персонала нет. Окончательное количество погибшей птицы, нанесенный материальный ущерб и причина пожара устанавливаются.