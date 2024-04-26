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Украинская авиация разгромила несколько командных пунктов РФ

  • 26.04.2024, 7:46
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Украинская авиация разгромила несколько командных пунктов РФ

Под удары попали и скопления живой силы оккупантов.

Украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и трех зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления и району сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, как отметили в Генштабе ВСУ, в течение суток на фронте произошло 114 боевых столкновений. В частности, на Купянском направлении наши военные отразили 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Торское, Терны, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Николаевка, Выемка, Спирное, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, защитниками Украины отражено более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи, и Нетайлово.

На Новопавловском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг 19 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки совершил три безуспешные атаки позиций украинских войск.

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