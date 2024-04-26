закрыть
26 апреля 2024, пятница, 8:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Скабеева пришла в бешенство из-за поступка Трампа в связи с Украиной

10
  • 26.04.2024, 7:48
  • 7,840
Скабеева пришла в бешенство из-за поступка Трампа в связи с Украиной

Экс-президент США шокировал россиян.

Российские пропагандисты возмущены изменением позиции кандидата в президенты США Дональда Трампа, который в последний момент не стал препятствовать голосованию по выделению пакета военной помощи Украине.

Россияне были настолько уверены, что Трамп заблокирует голосование, что итоговый результат их сильно разочаровал, передает dialog.ua.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире ток-шоу «60 минут» заявила, что Трамп «переобулся и сдулся».

«Дональд в субботу переобулся и поддержал спикера конгресса Майка Джонсона. В день голосования спрятался и не стал оказывать давление на республиканцев. Не произнеся против помощи Украине вообще ни слова. То есть Дональд получается сдулся?» - разочарованно заявила Скабеева в эфире своей программы.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип