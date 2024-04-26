Скабеева пришла в бешенство из-за поступка Трампа в связи с Украиной 10 26.04.2024, 7:48

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Экс-президент США шокировал россиян.

Российские пропагандисты возмущены изменением позиции кандидата в президенты США Дональда Трампа, который в последний момент не стал препятствовать голосованию по выделению пакета военной помощи Украине.

Россияне были настолько уверены, что Трамп заблокирует голосование, что итоговый результат их сильно разочаровал, передает dialog.ua.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире ток-шоу «60 минут» заявила, что Трамп «переобулся и сдулся».

«Дональд в субботу переобулся и поддержал спикера конгресса Майка Джонсона. В день голосования спрятался и не стал оказывать давление на республиканцев. Не произнеся против помощи Украине вообще ни слова. То есть Дональд получается сдулся?» - разочарованно заявила Скабеева в эфире своей программы.