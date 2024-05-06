«Беларуськалий» выживают с китайского рынка 6.05.2024, 14:11

Конкуренты — Россия и Канада.

Россия и Канада обогнали Беларусь по поставкам калия в КНР в первом квартале. Год назад лидировала наша страна.

Это следует из данных китайском таможни.

В марте из Беларуси было импортировано калийных удобрений на 95,7 млн долларов, что на 42,3% меньше, чем год назад. В то же время поставки из Канады сократились на 8,1% до 71,86 млн долларов, а из России — выросли на 66,6% до 145,43 млн долларов.

По итогам квартала Россия нарастила поставки калия в КНР почти на 40% до 432,3 млн долларов, Канада — на 24,6% до 313 млн долларов, а Беларусь — сократила на 47% до 237,6 млн долларов.