Госдума РФ запретила «иноагентам» участвовать в выборах 6.05.2024, 14:13

Инициативу одобрили 406 депутатов.

Государственная Дума РФ единогласно приняла во втором и третьем чтении поправки о запрете «иностранным агентам» участвовать в российских выборах всех уровней, сообщает ТАСС.

Инициативу одобрили 406 депутатов. Поправки будут внесены в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В частности, он будет дополнен нормой о том, что «кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента».

Это положение распространяется на выборы в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления. В то же время зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр «иностранных агентов».

Предполагается, что полномочия «иноагентов» в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их к этому времени не исключат из соответствующего реестра. Полномочия депутатов и губернаторов, ставших «иноагентами», также прекратят досрочно. Кроме того, «иноагенты» не смогут претендовать на пост сенатора в Совете Федерации.

Также лицам, включенным в реестр «иностранных агентов», будет запрещено становиться наблюдателями и доверенными лицами кандидатов на выборах.