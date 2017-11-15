БГК разгромил македонский «Металург» 15.11.2017, 22:45

Брестчане поднялись на третье место в SEHA-лиге

В очередном матче регулярного чемпионата SEHA-лиги БГК имени Мешкова оказался сильнее македонского «Металурга».

БГК — Металург — 35:30 (18:17)

БГК: Мацкевич (1), Миятович (2); Рутенко (4), Ященко, Шкуринский (4), Юринок (2), Потеко (1), Никуленков (5), Наумук, Шумак, Проданович (4), Разгор (3), Игропуло (3/1), Сельвесюк, Джорджич (6), Астрашапкин.

Таблица: Вардар — 21 очко (7 матчей), Татран — 15 (7), БГК имени Мешкова — 15 (7), Загреб — 13 (7), Целе — 11 (7), Горенье — 10 (7), Металург — 6 (7), Нексе — 5 (7), Динамо Панчево — 3 (7), Войводина — 3 (7).

В этом поединке чемпионы Беларуси набрали три очка и поднялись на третье место в турнирной таблице SEHA-лиги. Выше позиции только у македонского «Вардара» и словацкого «Татрана».

Следующий поединок БГК проведет в Лиге чемпионов. «Мешковцы» отправятся в Германию, где 19 ноября сыграют в ответном матче против «Фленсбурга».