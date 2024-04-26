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Докатился

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 26.04.2024, 9:35
  • 4,586
Докатился

О роскошной жизни заместителя Шойгу не знал только ленивый.

Если «Предатели» становятся трендовым маркером для обозначения виновных у оппозиции, что уж говорить о Путине.

В РФ активно обсуждают инфовбросы, что откаты от «Олимпситистроя» - лишь повод для ареста замминистра обороны Тимура Иванова.

Коррупция в клептократической системе на таком уровне - норма, а не что-то предосудительное. И нелепо устраивать спецоперацию по задержанию прямо в кабинете «кошелька Шойгу»

из-за смешной взятки в миллион силами сотрудников департамента военной контрразведки ФСБ. СК же начал разработку еще в 2017-18 гг? Можно было и еще подождать - задвинуть тихо, без «дискредитации» накануне инаугурации.

Вывод «инсайдеров» таков. О том, что богатейший «силовик» - «распило-откатчик», любитель элитных особняков, яхт, тачек, «цацек», роскошной жизни за границей с «элитными женами», не знал только ленивый. Трубили все - от ФБК и «Досье» до Пригожина.

А взяли, мол, за госизмену! Докатался, докатился, завербовали западные разведки.

По Высоцкому:

«Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел»

Телеграм-канал «СерпомПо»

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