Брестчанам предложили собирать дождь с неба 20.11.2017, 8:59

Новостройку в центре Бреста «забыли» обеспечить насосом для подачи воды.

Многоэтажка заселена примерно на 15%, а ей уже не хватает напора воды. Особенно это чувствуется на верхних этажах, пишет «Брестская газета».

Необычный 14-этажный дом, который возвело по ул. Кирова, 122 ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой», выделяется среди соседних зданий и производит впечатление добротного, комфортного жилья. Большая часть квартир отдана под долевое строительство, и цена «квадрата» в конце 2015 года составляла порядка 15,6 млн «старых» рублей.

Казалось бы, за такие деньги дольщики должны были получить добротные, современные, комфортабельные квартиры — живи и радуйся. Однако по мере заселения люди начали сталкиваться с проблемой недостаточного давления воды. Особенно это ощущается на верхних этажах. Возникают вопросы: «Кто виноват?», «Что делать?» и, пожалуй, самый главный — «За чей счет будет решена эта проблема?»

Многоэтажка по ул. Кирова производит впечатление добротного, комфортабельного жилья.

Фото: Вадим ЯКУБЕНОК

Напор падает не только наверху

«Скорее всего, на каком-то этапе проектировщиками было упущено, что здание — 14 этажей, а вокруг одни 5-этажки. Красивый дом, столько было апломба, а трубопроводы наверху практически сухие», — обрисовал «БГ» свое видение ситуации один из жильцов дома Михаил Дорошкевич. Его квартира находится на последнем, 14-м, этаже.

Насосы, которые подают воду в том числе и в новый дом, расположены в центральном тепловом пункте (ЦТП) КУПП «Брестское котельное хозяйство».

«По нормам и техническим условиям, они дают всего лишь 4,3 атмосферы давления, что для нашего дома хватает примерно до 10-го этажа. Даже если увеличить его до максимально разрешенных в Беларуси 6 атмосфер, все равно не будет нормативного давления на верхних этажах», — считает дольщик.

Председатель ТСЖ «Кирова, 122» Сергей Воробьев в разговоре с «БГ» пояснил, что это проблема не только верхних этажей: «Да, сегодня по всему дому идет падение давления. У нас 5-й этаж — уже 3 атмосферы, но люди этого не чувствуют, потому что это серьезный напор. 8-й этаж — уже 2 атмосферы, но там пока никто не живет. На сегодняшний день заселено порядка 15% всей многоэтажки».

ЦТП Брестского котельного хозяйства, где находятся мощные насосы

Между тем акт приемки дома датируется 30 декабря 2016 года. На момент его сдачи и проведения испытаний вопросов не было. Появились они после того, как Михаил Дорошкевич обнаружил у себя в квартире недостаточный напор воды. Прежде чем обращаться к застройщику, председатель вместе с сантехником прошли по всем этажам, чтобы выяснить, это проблема одной квартиры или более масштабная. Оказалось, второе.

«Повысительных насосов у нас в доме нет и быть не может — они не предусмотрены проектно-сметной документацией. Задаем вопрос исполнителям: а как же тогда давление воды? Недалеко от дома есть ЦТП, там три мощных насоса. Они стоят на магистральной ветке и программируются на увеличение или понижение входного давления. Наши проектировщики сказали, что, по их расчетам, оборудования, которое стоит в ЦТП, в принципе, хватает», — рассказал Воробьев.

Комментарий Госстройэкспертизы по Брестской области:

«Наши специалисты посмотрели документацию, все там в проекте правильно. Единственное, сейчас ждем техусловия. «Водоканал» опасается давать требуемое давление в связи с тем, что старые трубы. В такой ситуации подрядчик предложил установить насос», — сообщил «БГ» 15 ноября директор дочернего республиканского унитарного предприятия «Госстройэкспертиза по Брестской области» Вальтер Пикин.

Дом сдали и умыли руки?

В компании «Арх Деко Плюс», которая проектировала дом, «БГ» сообщили, что проект дома на Кирова, 122 прошел госэкспертизу, никаких замечаний не было.

«Дом был принят всеми службами. Если были бы в проекте допущены нарушения, сразу были бы какие-то дополнительные, скажем так, мероприятия. Но этого не было. Дом сдавался не в этом году, он уже эксплуатировался, и что дальше происходило и как обслуживали его — мы уже не занимаемся этим. Поэтому, скорее всего, тут уже вопрос не к нам», — пояснила представитель компании.

Надежда на котельное хозяйство

Ведущий инженер технического надзора ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой» Сергей Коструб сообщил «БГ», что для решения проблемы была создана комиссия. В нее вошли специалисты управления проектных работ и монтажной организации, председатель товарищества собственников.

«Комиссия пришла к выводу, что эту проблему можно решить, увеличив напор воды с помощью регулировки управления водяных насосов в ЦТП с проектных 0,48 мегапаскаля до возможных 0,57 мегапаскаля. Просчитали гидравлический расчет и решили, что мощностей насосов ЦТП вполне достаточно. Вчера мы направили письмо на имя директора Брестского котельного хозяйства с просьбой произвести переналадку автоматики до нужных параметров», — пояснил Коструб 3 ноября.

Он подчеркнул, что работы велись по проекту, который прошел экспертизу и получил положительное заключение.

А если сначала дадут, а потом заберут?

По мнению жильцов дома, повышение давления до 5,7 атмосфер — сомнительный вариант решения вопроса.

«Хотелось бы, чтобы они занимались решением проблемы, а не просто отписались: мы вам 5,7 дали — и все. Сегодня дали — завтра забрали. Там не так все просто. Они изначально забыли учесть индивидуальную запитку этого дома», — считает Михаил Дорошкевич.

Опасаются сценария «сначала дадут — потом заберут» и другие жильцы.

«А если на эту магистраль посадят еще один дом? Или начальник ЖЭСа скажет снизить давление, потому что постоянные порывы в соседнем доме — магистрали не выдерживают?» — задается вопросом другой дольщик.

Решение проблемы жильцы видят не в увеличении напора, а в установке независимого повысительного насоса на входе. Либо же в закладке отдельного стояка для верхних этажей, с которого бы не бралась вода нижележащими этажами.

«И тогда не надо писать писем, уговаривать котельное хозяйство увеличить давление», — считают дольщики.

Но ни автономный насос, ни отдельный стояк не предусмотрены утвержденной и прошедшей экспертизу документацией.

Монометр на трубопроводе подачи в квартиру холодной воды на 14-м этаже 8 сентября показывал лишь 0,5 атмосфер. Фото: Михаил ДОРОШКЕВИЧ

Сети старых домов могут не выдержать

Однако в свете последних событий варианты жильцов уже не кажутся невозможными: котельное хозяйство отказало застройщику в его просьбе увеличить напор воды.

«Мы не можем пойти им навстречу. В соответствии с нормативной документацией, имея техусловия на точки подключения, проектировщики должны были предусмотреть в соответствии с ТКП установку независимых повысительных насосов на жилом доме. Он выходит из поэтажности по сравнению с окружающими его домами», — сообщила «БГ» заместитель главного инженера КУПП «Брестское котельное хозяйство» Мария Захарьева.

В официальном ответе «Полесьежилстрою» от 8 ноября говорится, что к водопроводу дома №122 по ул. Кирова подключены еще две девятиэтажки и при повышении напора «Брестводоканал» «не может гарантировать плотность водопроводных сетей из чугунных труб с длительным сроком работы» к вышеуказанным домам.

И что же дальше?

«Мы написали письмо проектировщику, они сделают расчет. Жильцы не останутся в беде», — коротко ответил ведущий инженер технического надзора «Полесьежилстроя» Сергей Коструб.