Сколько будут стоить новогодние елки на базарах в Минске

Сколько будут стоить новогодние елки на базарах в Минске3
- 22.11.2017, 17:40
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В каждом районе города будет один большой елочный базар и несколько небольших.
В Минске с 22 декабря начнут работать елочные базары. О ценах на елки tut.by сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Как пояснили в ГУПР, в каждом районе будет один большой елочный базар и несколько небольших. Работать они будут по 31 декабря. Цены формируются с учетом высоты дерева.
Живая елка до одного метра обойдется в 10−22 рубля.
От одного до двух метров — 11,5−26 рублей.
От двух до трех метров — 15−30 рублей.
А вот цены на искусственные ели существенно выше. В зависимости от высоты стоимость варьируется от 3,65 до 500 рублей.
Например, елки до 50 сантиметров будут стоить 3,65−8,30 рублей.
до 1 м — 10,30−39 рублей.
до 2 м — 22,14−299,70.
до 3 м — 128−347,65.
от 3 м и выше — до 500.