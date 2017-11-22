Сколько будут стоить новогодние елки на базарах в Минске 3 22.11.2017, 17:40

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В каждом районе города будет один большой елочный базар и несколько небольших.

В Минске с 22 декабря начнут работать елочные базары. О ценах на елки tut.by сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Как пояснили в ГУПР, в каждом районе будет один большой елочный базар и несколько небольших. Работать они будут по 31 декабря. Цены формируются с учетом высоты дерева.

Живая елка до одного метра обойдется в 10−22 рубля.

От одного до двух метров — 11,5−26 рублей.

От двух до трех метров — 15−30 рублей.

А вот цены на искусственные ели существенно выше. В зависимости от высоты стоимость варьируется от 3,65 до 500 рублей.

Например, елки до 50 сантиметров будут стоить 3,65−8,30 рублей.

до 1 м — 10,30−39 рублей.

до 2 м — 22,14−299,70.

до 3 м — 128−347,65.

от 3 м и выше — до 500.