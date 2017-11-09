Гомельские блогеры: Система остается полностью закрытой и непрозрачной 9.11.2017, 13:59

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Жители Гомеля задались вопросом: Куда идут народные деньги?

5 ноября в рамках проекта «Городские собрания ГДФ» состоялась встреча с авторами YouTube-проекта «Роторная жатка» Дмитрием Сабуровым, Виктором Рубцовым, Артемом Шапоровым и руководителем экспертного сообщества «Стратегическая мысль», аналитиком Алексеем Харкевичем, пишут «Сильные новости».

Целью мероприятия было обсудить состояние социальных учреждений, сравнить их с исполкомами, а также разобраться с тонкостями распределения местного бюджета.

После выходов роликов команды «Роторная жатка», как правило, возникает общественный резонанс. Видео не раз становились поводом для горячих дискуссий. Многие зрители сами присылают блогерам темы для выпусков. По словам спикеров городского собрания, обзоры позволяют развивать гражданское общество в Гомеле: требовать выполнение законодательства, не бояться задавать неудобные вопросы и брать ответственность за свою жизнь и город.

Во второй часть мероприятия аналитик Алексей Харкевич рассказал, как формируется городской бюджет Гомеля и сколько выделяется на обучение каждого школьника и дошкольника.

После презентации цифр участники мероприятия отметили, что отсутствие возможности общественного контроля бюджетных средств не позволяет в полной мере использовать их эффективно. Если деньги, которые сдают родители в детских садах, еще можно как-то проконтролировать, то государственная система остается полностью закрытой и непрозрачной.