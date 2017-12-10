Трудовая повинность: «Тунеядцев» отправляют на общественные работы 25 10.12.2017, 20:20

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«Белорусская модель» все больше напоминает феодализм.

«Першы Рэгіён» проанализировал опубликованные документы, из которых видно, что в разных регионах безработным придется отрабатывать разное количество дней.

Например, Ивацевичский райисполком определил для безработных отработать 26 дней в году (по 2 дня каждый месяц, кроме сентября и октября – в эти месяцы отрабатывать нужно по 3 дня).

Намного меньшей эту повинность определил Березовский райисполком. В Березовском районе безработным нужно будет отработать 11 дней в 2018 году (по 1 дню за каждый месяц кроме января).

В Бресте горисполком решил, что безработные должны будут провести на общественных работах 12 дней (по 1 дню в месяц).

Барановичский горисполком решил, что городские безработные отработают в 2018 году 18 дней (январь-март – по 1 дню, апрель-сентябрь – по 2 дня, октябрь-декабрь – по 1 дню). Столько же отработают и безработные в сельской местности Барановичского района, о чем есть аналогичное решение Барановичского райисполкома.

Ганцевичский райисполком решил, что местные безработные должны будут отработать в 2018 году на общественных работах 22 дня (январь и февраль – не установлено, март и ноябрь – по 1 дню, апрель – 2 дня, с мая по октябрь – по 3 дня в месяц).

Кобринский райисполком решил, что отрабатывать безработным придется 18 дней (по 2 дня каждый месяц с марта по ноябрь).

В Дрогичинском районе райисполком опубликовал решение, согласно которому безработные должны будут отработать 16 дней (с января по май – по 1 дню, с июня по сентябрь – по 2 дня, с октября по декабрь – по 1 дню в месяц).

В Пружанском районе местные власти решили, что безработным придется отработать 13 дней (не нужно отрабатывать за январь, февраль и декабрь. За март – 1 день, за апрель и май – по 2 дня, за июнь-август – по 3 рабочих дня, за сентябрь и октябрь – по 2 дня, в ноябре – 1 день).

В Пинском районе райисполком решил, что безработным-«тунеядцам» нужно будет отработать на общественных работах 12 дней в 2018 году (по 1 дню в месяц).

Столько же, 12 дней, отведено и для безработных Каменецкого района.

Столинский райисполком решил, что безработным придется отработать минимум 18 дней в году (январь-март – по 1 дню, апрель-сентябрь – по 2 дня, октябрь-декабрь – по 1 дню).

В Малоритском районе безработным минимум 28 дней в году придется пров ти на общественных работах (январь-апрель – по 2 дня, май-сентябрь – по 3 дня, октябрь и ноябрь – по 2 дня, декабрь – 1 день).

В Ивановском районе, согласно решению местного райисполкома, в 2018 году безработных ожидает 26 дней общественных работ (январь-февраль – по 1 дню, март-апрель – по 2 дня, май-сентябрь – по 3 дня, октябрь-ноябрь – по 2 дня, декабрь – 1 день).

В Жабинковском районе безработные должны отработать 17 дней (январь-март – по 1 дню, апрель-июль – по 2 дня, август – 1 день, сентябрь – 2 дня, октябрь-декабрь – по 1 дню).

Ляховичский райисполком решил, что безработные должны отработать на общественных работах 17 дней (февраль-март – по 1 дню, апрель-сентябрь – по 2 дня, октябрь-декабрь – по 1 дню).

Как видим, наибольшее количество дней в Брестской области придется отработать безработным Малоритского, Ивацевичского и Ивановского районов. Почему безработные одного района «лучше» (или «хуже») безработных другого района, не сообщается.