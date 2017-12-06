Валютные запасы белорусов иссякли 6.12.2017, 12:08

Фото: AP/Сергей Гриц

Чистая продажа наличной валюты сократилась вдвое.

Белорусы в ноябре снизили продажу наличной валюты на 10,4% по сравнению с октябрем, до 579,7 млн долларов. Покупка валюты скромно выросла — на 3,9%, до 93,4 млн долларов. При этом уже двадцать два месяца население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщается в материалах Нацбанка Беларуси.

В ноябре чистая продажа наличной валюты снизилась на 47,8%, до 179 млн долларов после снижения роста на 19,3% в октябре. Всего с начала года белорусы сдали уже 2,2 млрд долларов чистыми наличными.

За январь-ноябрь 2017 года белорусы купили наличными 4,313 млрд долларов, продали — 6,636 млрд долларов. С учетом покупки-продажи безналичной валюты чистая продажа достигла 1,8 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в ноябре снова были чистыми покупателями валюты. Всего за одиннадцать месяцев предприятия продали 16,469 млрд долларов, купили — 17,154 млрд.

Эксперты отмечают, что часть проданной гражданами валюты — это накопленные депозиты. По данным Нацбанка, в прошлом году валютные депозиты физлиц сократились на 9,5%, или почти на 800 млн долларов. За последнее десятилетие это второе и самое значительное падение. Валютные депозиты белорусов с 2008 года падали только в печально известном трехкратной девальвацией рубля 2011 году. Тогда депозиты потеряли 3,9%.

Как отмечают эксперты, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения.