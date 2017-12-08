«Арсенал» разгромил «БАТЭ» - 6:0

«Арсенал» разгромил «БАТЭ» - 6:040
- 8.12.2017, 7:50
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Главный тренер лондонского клуба даже не выставлял на матч лидеров команды.
В последнем матче группового этапа Лиги Европы борисовский БАТЭ проиграл в гостях лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:6, сообщает tut.by.
Главный тренер «канониров» Арсен Венгер не заявил на матч лидеров команды, но и резервисты провели отличную встречу. Хозяева владели подавляющим преимуществом и эффективно использовали свои моменты.
На 11-й минуте Дебюши точным ударом с угла штрафной открыл счет. После этого Уолкотт воспользовался ошибками гостей и расстрелял ворота БАТЭ с близкого расстояния.
Последний гол тайма на 43-й минуте забил Уилшер, красиво пробив с разворота — 3:0.
Крайне неудачно началась для борисовчан и вторая половина игры. В самом его начале, пытаясь прервать прострел с правого фланга, Денис Поляков нанес неберущийся удар под перекладину своих ворот.
Разгром продолжился на 64-й минуте. Оливье Жиру реализовал пенальти после фола Милуновича.
Завершил же избиение борисовчан египетский полузащитник Эль-Ненни, роскошным ударом в одно касание отправив мяч в дальний угол ворот Щербицкого — 6:0.
«Арсенал»: Оспина, Дебюши, Холдинг, Чемберс, Мэйтленд-Найлз, Коклен, Эльнени (Уиллок, 77), Уилшер, Уолкотт (к) (Нелсон, 71), Жиру, Уэлбек (Нкетиа, 77).
БАТЭ: Щербицкий, Риос, Поляков, Милунович, М. Володько, Березкин, Драгун, Гордейчук, Иванич (Яблонский, 76), Стасевич (Туоминен, 69), Родионов (к) (Сигневич, 56).
В другом матче «Црвена Звезда» обыграла «Кельн» — 1:0. Таким образом, в плей-офф вышли «Арсенал» и «Црвена Звезда», а БАТЭ расположился на последней строке в группе.
"Арсенал" забивает нам на 11 минуте. 1:0. pic.twitter.com/jL0uv1RQIt— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 7 декабря 2017 г.
Великолепный сэйв Щербицкого с пары метров👏#AFCvBATE pic.twitter.com/t5umvH1QKM— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) 7 декабря 2017 г.
"Арсенал" легко забивает второй... 2:0. pic.twitter.com/mCuEwi2R4w— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 7 декабря 2017 г.
3:0... Будет, как вчера со "Спартаком"? pic.twitter.com/E9EQc73Fav— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 7 декабря 2017 г.
Боже, какой кошмар. Поляков вколачивает мяч в ворота Щербицкого. 4:0. pic.twitter.com/o84PzU9HYW— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 7 декабря 2017 г.
5:0... pic.twitter.com/iLEP5wCoTH— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 7 декабря 2017 г.
Борисовчане разозлились. pic.twitter.com/bXQxfih9kC— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 7 декабря 2017 г.
6:0... Как больно! pic.twitter.com/xooUweQAeh— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 7 декабря 2017 г.